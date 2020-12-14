За рішенням Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2020 року по всій території України діятиму нові обмеження.

Перелік заходів опубліковано на сайті КМУ.

Як повідомлялося раніше, 9 грудня, Кабінет Міністрів України продовжив дію карантину у зв’язку з пандемією коронавірусу до кінця зими. Також подовжено дію режиму надзвичайної ситуації.

За рішенням уряду з 19 грудня буде введено додаткові карантинні обмеження. Згодом, з 8 січня, введуть ще жорсткіші карантинні заходи.

Нові обмеження, що діятимуть з 00:00 19 грудня:

Заборонено проведення вистав, свят, концертів у закладах освіти за участі дітей з більш ніж однієї групи/класу та за присутності відвідувачів.

Проведення в розважальних закладах та закладах громадського харчування святкових заходів, бенкетів, майстер-класів, публічних подій під забороною.

У музеях, на виставках, в галереях тощо можуть перебувати не більше 1 особи на 10 кв.м.

Приймання відвідувачів закладами громадського харчування не має здійснюватися з 23:00 до 7:00 (крім доставки та замовлень на винос), при цьому проведення розрахункових операцій припиняється після 22:00.

Виключення — новорічна ніч. Тоді роботу ресторанів та кафе буде дозволено до 01:00 годин 1 січня.

Релігійні заходи дозволені, але мають відбуватися в приміщенні за умови присутності не більше однієї особи на 5 кв.м., на відкритому повітрі за умови дотримання дистанції 1,5 метра між присутніми.

Також далі діятимуть обмеження “помаранчевої зони”, що і зараз діють по всій країні. А саме:

Заборонено перебування в громадському транспорті та громадських місцях без вдягнутої маски, а також перебування на вулиці без документів, що посвідчують особу.

Заборонено самовільно залишати місця ізоляції чи обсервації.

Заборонено проведення масових культурних (в т.ч. концертів), спортивних, соціальних, рекламних та інших заходів, в яких бере участь понад 20 осіб між якими немає дистанції у 1,5 м.

Виключення: офіційні та професійні спортивні заходи без глядачів, іспити для нотаріату та заходи необхідні для забезпечення роботи органів влади.

Заборонено роботу кінотеатрів та закладів культури із наповненістю понад 50% місць одного залу.

Заборонено перевезення в пасажирському транспорті пасажирів більше, ніж кількість сидячих місць (крім метро).

Заборонено проведення дискотек, роботу нічних клубів та закладів громадського харчування з організацією дозвілля.

Заборонено розміщення в закладах харчування понад 4 повнолітніх осіб за одним столом. Відстань між столами має бути 2 метри та більше.

Заборонено роботу суб’єктів господарювання, в яких не нанесено маркування щодо дистанції між клієнтами в 1,5 метри, а відвідувачі та персонал не мають правильно вдягнутих засобів індивідуального захисту.

Заборонений перетин кордону іноземцям без наявного поліса страхування (з окремими виключеннями).

Заборонено діяльність закладів з розміщення (крім готелів, реабілітаційних центрів для людей з інвалідністю, санаторно-курортних закладів).

Заборонено відвідування закладів освіти групами понад 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти. Якщо понад 50% учнів та персоналу закладів освіті перебувають самоізоляції, діяльність таких закладів під забороною.

Проведення планових заходів з госпіталізації (крім паліативної допомоги, допомоги породіллям, новонародженим, допомоги при пологах, лікуванні онкохворих, високоспеціалізована (третинна) меддопомога та інша невідкладна меддопомога) заборонено.

Робота спортивних залів та фітнес-центрів дозволено, якщо в них перебуває не більше однієї особи на 20 квадратних метрів.

Відвідування пунктів (місць) тимчасового тримання осіб, пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, а також пунктів розміщення біженців заборонено.

Перетин КПВВ на тимчасово окуповані території ОРДЛО та Криму іноземцями без наявного поліса страхування (з окремими виключеннями) заборонено.

Відвідування сторонніми особами закладів соцзахисту, в яких перебувають окремі категорії громадян (люди похилого віку, ветерани війни, особи з інвалідністю, психічними порушеннями та інше) заборонено.