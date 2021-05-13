Про це повідомили у Twitter сам Едуард Геґер та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

У четвер, 13 травня, Кулеба та Геґер зустрілися у Братиславі. За підсумками зустрічі Кулеба повідомив про візит Геґера, який відбудеться незабаром:

“Україна та Словаччина залишаються надійними партнерами та друзями. Будемо раді вітати пана Прем’єр-міністра за два тижні в Україні”.

Під час зустрічі Кулеба та Геґер обговорювали широке коло питань, зокрема, торгівлю, інвестиції, енергетичну безпеку, інфраструктурні проєкти. Геґер назвав цю зустріч “чудовою”.

“Словаччина підтримує Україну, і я з нетерпінням чекаю на візит до Києва. Наші відносини мають бути міцнішими ніж будь-коли”, — написав він.

Зауважимо, що у дописі очільник уряду Словаччини вжив варіант написання назви української столиці Kiev, базований на російській назві міста, а не Kyiv (базований на українській назві міста).

Нагадаємо, 4 травня національна рада (парламент) Словацької Республіки затвердила оновлений уряд на чолі з колишнім міністром фінансів Едуардом Геґером. Його попередник Ігор Матович увійшов до оновленого уряду, він обійняв посаду Геґера і став міністром фінансів.

3 березня Матович зганьбився недоречним жартом про те, що нібито запропонував росіянам в обмін на вакцину “Спутник V” частину України.

4 березня Матович публічно вибачився перед українцями за некоректний жарт.

Відставка уряду Матовича

Політична криза в Словаччині почалася після того, як Матович без узгодження з коаліцією купив російську вакцину “Супутник V”. Ця вакцина не була схвалена для використання Європейським агентством з лікарських засобів, до того ж Росія поставила в Словаччину “Спутник V”, склад якої не ідентичний тій, яку схвалив авторитетний науковий журнал The Lancet.

У чотирьохпартійній владній коаліції на цьому тлі почався розкол. Дві партії – “За людей” і “Свобода і солідарність” – заявили, що залишать уряд, якщо не відбудеться ротація в уряді і Матович не залишить посаду.

На тлі критики з боку суспільства та парламентаріїв у відставку подав міністр охорони здоров’я Марек Крайчі.