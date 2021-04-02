За минулу добу, 1 квітня, в Україні зафіксували 19 893 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, що є рекордним добовим приростом від початку епідемії. Зокрема, захворіли 834 дитини та 484 медпрацівники.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 5 040 осіб;

летальних випадків – 433;

одужало – 10 287 осіб;

здійснено тестувань за добу – 128 727 (зокрема методом ПЛР – 58 944, методом ІФА – 22 564, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 47 219).

За весь час епідемії в Україні:

захворіло – 1 711 630 осіб;

одужало – 1 333 370 осіб;

летальних випадків – 33 679;

проведено ПЛР-тестувань – 8 238 849.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1 668), Одеській (1 608), Харківській (1 494), Хмельницькій (1 351) та Дніпропетровській (1 178) областях.

Крім того, за минулу добу щеплення проти коронавірусу отримали 19 097 людей.

Загалом від початку кампанії по вакцинації щеплено 267 833 громадян, з них отримали 1 дозу – особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

Київ – 1 164 випадки/ 1 710 щеплень;

Вінницька область – 815 випадків/ 800 щеплень;

Волинська область – 522 випадки/ 570 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 178 випадків/ 1 340 щеплень;

Донецька область – 852 випадки/ 640 щеплень;

Житомирська область – 855 випадків/ 850 щеплень;

Закарпатська – 389 випадків/ 730 щеплень;

Запорізька область – 755 випадків/ 960 щеплень;

Івано-Франківська область – 415 випадків/ 837 щеплень;

Київська область – 1 156 випадків/ 930 щеплень;

Кіровоградська область – 166 випадків/ 460 щеплень;

Луганська область – 187 випадків/ 440 щеплень;

Львівська область – 1 668 випадків/ 1 160 щеплення;

Миколаївська область – 456 випадків/ 830 щеплень;

Одеська область – 1 608 випадків/ 630 щеплень;

Полтавська область – 693 випадки/ 870 щеплень;

Рівненська область – 635 випадків/ 480 щеплень;

Сумська область – 786 випадків/ 500 щеплень;

Тернопільська область – 710 випадків/ 490 щеплень;

Харківська область – 1 494 випадки/ 1 030 щеплень;

Херсонська область – 221 випадок/ 40 щеплень;

Хмельницька область – 1 351 випадок/ 700 щеплень;

Черкаська область – 768 випадків/ 1 440 щеплень;

Чернівецька область – 466 випадків/ 400 щеплень;

Чернігівська область – 583 випадки/ 260 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Щеплення проводилось 147 мобільними бригадами з імунізації та 791 пунктом щеплення. Станом на 01 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 393 078 людей.