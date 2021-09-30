Опівночі в четвер, 30 вересня, у США може розпочатися новий шатдаун, якщо законодавці не затвердять проєкт нового державного бюджету. Всі федеральні працівники підуть в адміністративну відпустку, поки політики не розв'яжуть цю проблему.

#Букви розбиралися, чому шатдаун може розпочатися та чим це загрожує світовій економіці.

Американським законодавцям потрібно ухвалити законопроєкт щодо короткострокового бюджету. Це, за словами лідера демократичної більшості в Сенаті Чака Шумера, може вберегти країну від нового шатдауну.

“Ми можемо швидко ухвалити тимчасовий проєкт та відправити його до Палати представників, аби там провели голосування та передали документ на підпис президенту… Зважаючи на кількість критичних проблем, які нам потрібно розв’язати, останнє, що зараз потрібно американцям – шатдаун”, – заявив він.

У нинішній ситуації представники Республіканської партії заблокували бюджетний пакет, який дав би змогу працювати до 3 грудня. Їм не сподобався пункт щодо підвищення державного боргу США до рівня, на якому він мав би бути в грудні 2022 року.

Представники Республіканської партії пояснили, що готові підтримати резолюцію щодо короткострокового продовження фінансування відомств, але якщо демократи приберуть тезу про збільшення державного боргу. Демократи паралельно працюють над масштабним десятирічним бюджетним проєктом, який передбачає підвищення податків для заможних американців. Тобто республіканці вимагають від демократів поступок щодо майбутнього довгострокового бюджету і його структури фінансування.

Демократи в Палаті представників вже дали зрозуміти, що готові піти на компроміс і прибрати свою вимогу про підвищення порогу держборгу.

Чому це важливо

Тиждень тому Палата представників Конгресу США голосами демократів ухвалила законопроєкт щодо тимчасового фінансування роботи федеральних закладів, але в Сенаті республіканці заблокували ініціативу. У відповідь міністерка фінансів Джанет Йеллен попередила, що без цього країна в жовтні може постраждати через загрозу дефолту.. Це, своєю чергою, призведе до “історичної фінансової кризи” чи “економічної кризи”.

Прямого зв’язку між шатдауном та лімітом держборгу немає. Однак вона додала, що грошові резерви Казначейства можуть бути вичерпані до 18 жовтня.

Шатдаун: що це

Дослівно, шатдаун (Shutdown) – це тимчасова зупинка роботи федерального уряду. Він виникає в тому випадку, якщо законодавці не прийняли новий бюджет, куди потрібно закласти суму грошей на забезпечення діяльності федеральних закладів. Під час шатдауну більшість федеральних структур перестає працювати. Це не лише урядові організації, а й пошта, деякі лікарні, аеропорти, бібліотеки й так далі. В цей час працівники або просто сидять на своїх робочих місцях, не отримуючи зарплатню, або йдуть в адміністративну відпустку.

Тобто роботу втратять понад 850 тис. з 2,1 млн федеральних працівників.

Шатдаун 2019 року

З 1976 року федеральний уряд США частково закривався 21 раз. Зокрема, тричі – за президентства Трампа.

Востаннє шатдаун у США був у 2019 році, за президентства Дональда Трампа. Тоді президент США вимагав надати фінансування для будівництва стіни на кордоні з Мексикою, але демократи не погоджувалися.

Він розпочався 22 грудня. Демократична партія не погодилася додати в бюджет 5 млрд доларів для будівництва стіни на американо-мексиканському кордоні для стримування безперервних потоків нелегальних мігрантів. Трамп же наполягав на цьому пункті, бо саме будівництво стіни було основою його виборчої кампанії.

1 січня члени Демократичної партії США пропонували провести голосування про фінансування проєкту “стіна” в розмірі 1,3 мільярда доларів, замість запропонованих президентом Трампом 5 мільярдів доларів.

3 січня президент США Дональд Трамп не погодився на умови представників Демократичної партії щодо змін у бюджеті країни заради припинення режиму шатдаун.

25 січня Трамп все ж погодився припинити шатдаун через 35 днів зупинки роботи федерального уряду.