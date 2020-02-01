Про це повідомляє “Слідство.Інфо” з посиланням на публічні реєстри.

У матеріалі зазначено, що, на думку слідчих Державної фіскальної служби, цю компанію, а також ряд інших фірм із ознаками фіктивності, використовували для ухилення від сплати податків, зокрема для оформлення угод купівлі-продажу, яких насправді не було.

Про це журналісти дізналися з постанови Оболонського районного суду Києва від січня минулого року.

У коментарі “Слідству.Інфо” Синиця сповістив, що йому нічого не відомо про кримінальне провадження, в якому фігурує фірма “Тандем-Д”. Він також наполягає, що не має відношення до діяльності даної компанії.

“Я до неї маю опосередковане відношення. Не маю фактично до неї відношення. Це моєї колишньої дружини бізнес. Я з нею розлучений”, – заявив він.

Водночас Синиця в своїй декларації вказував право власності на фірму “Тандем-Д”.

Як відзначають журналісти з посиланням на дані реєстру, Микола Синиця досі володіє компанією разом із Оленою Синицею. Його частка статутного фонду фірми “Тандем-Д” є більшою.

Микола Синиця протягом останніх кількох років обіймав посаду виконувача обов’язків “Українського державного аерогеодезичного підприємства”. Згідно з його декларацією, крім “Тандем-Д”, він володіє ще кількома фірмами.

Також йому належить торгова марка мережі ресторанів “Два гусі”.

Синиця в 2019 році балотувався до Верховної Ради від ВО “Свобода”.