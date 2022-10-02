Про це повідомляє DW.
Нечаєв був “негайно викликаний до міністерства закордонних справ”. Так уряд Німеччини реагує на подальшу ескалацію війни РФ в Україні та анексію чотирьох українських регіонів.
Раніше МЗС Італії викликало посла РФ в країні Сергія Разова. За підсумками буде підготовлено коментар, повідомили у російському посольстві. Про виклик у МЗС російських послів також повідомила влада Бельгії, Великої Британії, Швеції та Нідерландів.
У МЗС Швеції наголосили, що країна рішуче засуджує дії РФ, які є порушенням міжнародного права, включаючи Статут Організації Об’єднаних Націй.
“Незаконна анексія Росією абсолютно неприйнятна. У 21 столітті немає місця такому насильницькому імперіалізму. Тому ми викличемо російського посла. Наше послання буде гучним і ясним: територія України має і залишиться територією України”, – написав глава міністра закордонних справ Нідерландів.
The illegal annexation by Russia is utterly unacceptable. There is no place for this type of violent imperialism in the 21st century. That’s why we’ll summon the Russian ambassador. Our message will be loud & clear: Ukrainian territory must, and will, remain Ukrainian territory.
— Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) September 30, 2022
“Я викликав посла Росії Андрія Келіна, щоб висловити найрішучіший протест проти заяви Путіна про незаконну анексію суверенної української території”, – повідомив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.
I have summoned the Russian Ambassador, Andrey Kelin, to protest in the strongest terms against Putin’s announcement of the illegal annexation of sovereign Ukrainian territory.
— James Cleverly🇬🇧 (@JamesCleverly) September 30, 2022
- Дев’ять країн-членів НАТО закликали суттєво збільшити військову допомогу Україні. Президенти цих країн засудили анексію українських територій з боку РФ.
- Міністерство закордонних справ Грузії рішуче засуджує проведені РФ псевдореферендуми та спробу незаконної анексії територій України.
- Туреччина не визнаватиме анексію Росією Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України.
- Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що його держава й надалі підтримуватиме зусилля України для відновлення контролю над окупованими Росією територіями. У такий спосіб, він відреагував на дії РФ щодо анексії частини наших територій 30 вересня.
- Прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс заявила, що Велика Британія ніколи не визнає анексію Росією Донецької, Луганської, та частини Херсонської й Запорізької областей.