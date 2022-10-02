Про це повідомляє DW.

Нечаєв був “негайно викликаний до міністерства закордонних справ”. Так уряд Німеччини реагує на подальшу ескалацію війни РФ в Україні та анексію чотирьох українських регіонів.

Раніше МЗС Італії викликало посла РФ в країні Сергія Разова. За підсумками буде підготовлено коментар, повідомили у російському посольстві. Про виклик у МЗС російських послів також повідомила влада Бельгії, Великої Британії, Швеції та Нідерландів.

У МЗС Швеції наголосили, що країна рішуче засуджує дії РФ, які є порушенням міжнародного права, включаючи Статут Організації Об’єднаних Націй.

“Незаконна анексія Росією абсолютно неприйнятна. У 21 столітті немає місця такому насильницькому імперіалізму. Тому ми викличемо російського посла. Наше послання буде гучним і ясним: територія України має і залишиться територією України”, – написав глава міністра закордонних справ Нідерландів.

“Я викликав посла Росії Андрія Келіна, щоб висловити найрішучіший протест проти заяви Путіна про незаконну анексію суверенної української території”, – повідомив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.