Про це повідомляє DW.

Нечаєв був “негайно викликаний до міністерства закордонних справ”. Так уряд Німеччини реагує на подальшу ескалацію війни РФ в Україні та анексію чотирьох українських регіонів.

Раніше МЗС Італії викликало посла РФ в країні Сергія Разова. За підсумками буде підготовлено коментар, повідомили у російському посольстві. Про виклик у МЗС російських послів також повідомила влада Бельгії, Великої Британії, Швеції та Нідерландів.

У МЗС Швеції наголосили, що країна рішуче засуджує дії РФ, які є порушенням міжнародного права, включаючи Статут Організації Об’єднаних Націй.

The illegal annexation by Russia is utterly unacceptable. There is no place for this type of violent imperialism in the 21st century. That’s why we’ll summon the Russian ambassador. Our message will be loud & clear: Ukrainian territory must, and will, remain Ukrainian territory.

— Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) September 30, 2022