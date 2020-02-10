Навесні 2020 року презентовано книгу про бізнес-принципи міністра кабінету міністрів Дмитра Дубілета.

Про це повідомляється в прес-релізі, який є в розпорядженні #Букв.

“Навесні 2020 року вийде книга про бізнес-принципи Дмитра Дубілета, одного з найбільш медійних політиків, співзасновника інтернет-банку monobank, в минулому IT-директора ПриватБанку”, а зараз – міністра Кабінету Міністрів. Книга називається “Бізнес на здоровому глузді. 50 Ідей, як досягти свого””, – сказано в повідомленні.

Повідомляється, що книга буде випущена видавництвом BookChef, а її автором є журналіст Тимур Ворона.

В той же час в повідомленні говориться, що Дмитро Дубілет є “одним з найбільш медійних і ефективних підприємців країни”.

Сама книга буде складатися з 10 розділів, які засновані на особистому досвіді Дубілета.

“У книзі розповідається про практичні речі і про те, що надихає: про розробку бізнес-ідей, створення команди, маркетингу, продажі”, – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що нещодавно міністра Кабінету міністрів звинувачували в некомпетентності.