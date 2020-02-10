Про це повідомляється в прес-релізі, який є в розпорядженні #Букв.
“Навесні 2020 року вийде книга про бізнес-принципи Дмитра Дубілета, одного з найбільш медійних політиків, співзасновника інтернет-банку monobank, в минулому IT-директора ПриватБанку”, а зараз – міністра Кабінету Міністрів. Книга називається “Бізнес на здоровому глузді. 50 Ідей, як досягти свого””, – сказано в повідомленні.
Повідомляється, що книга буде випущена видавництвом BookChef, а її автором є журналіст Тимур Ворона.
В той же час в повідомленні говориться, що Дмитро Дубілет є “одним з найбільш медійних і ефективних підприємців країни”.
Сама книга буде складатися з 10 розділів, які засновані на особистому досвіді Дубілета.
“У книзі розповідається про практичні речі і про те, що надихає: про розробку бізнес-ідей, створення команди, маркетингу, продажі”, – сказано в повідомленні.
Нагадаємо, що нещодавно міністра Кабінету міністрів звинувачували в некомпетентності.
- Згідно з пробним (тестовим) переписом населення, який був організований Дмитром Дубілетом, станом на 1 грудня 2019 року в Україні проживало 37,289 млн людей. У Києві станом на 1 грудня проживали 3,7 млн людей.
- Згодом з’явилася інформація, що проведений Дубілетом перепис нібито міг бути зроблений простим множенням на 0,888 даних Державної служби статистики. Сам міністр спростував твердження про фальсифікацію пробного перепису українців, назвавши їх фейком. Дубілет також розповів про методи, які використовувалися при підрахунку чисельності населення.