Про це поінформували в пресслужбі суду.

Позов Моргенштерна стосується внесення його до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

“Зазначимо, що ухвалою суду від 22 червня позовну заяву було залишено без руху та надано строк для усунення виявлених недоліків. У встановлений судом строк виявлені недоліки позовної заяви позивачем усунуто. Наразі позовна заява та додані матеріали відповідають вимогам. Дана справа розглядатиметься за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи”, – йдеться в повідомленні.

Як відомо, Моргенштерн просить суд “визнати протиправними дії СБУ” стосовно підготовки документів та звернення до Міністерства культури та інформаційної політики України щодо внесення репера до Переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.

Також він вимагає “визнати протиправним та скасувати наказ МКІП”, датований квітнем 2021 року, про оновлення відповідного переліку (на підставі звернення СБУ) та його оприлюднення на офіційному веб-сайті. Тоді перелік було доповнено особою Алішера Валєєва.

Крім того, Моргенштерн просить ОАСК “витребувати у Служби безпеки України постанову про заборону йому на в’їзд в Україну”.

Про те, що до ОАСК надійшов позов Моргенштерна до СБУ, стало відомо 17 червня.

Нагадаємо, що у квітні цього року Міністерство культури та інформаційної політики (МКІП) за поданням Служби безпеки України внесло російського репера та музиканта Алішера Валєєва (Моргенштерна) до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.

У Службі безпеки України заявили, що після включення у список осіб, які загрожують національній безпеці, Валєєв не зможе проводити гастрольну діяльність на території України.

Згодом Моргенштерн заявив про скасування українського туру.

Попередній візит репера до України закінчився скандалом. Його концерт відбувся в Одесі 8 грудня 2019 року: в цей день в Україні було оголошено загальнонаціональну жалобу за загиблими в результаті пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Незважаючи на це, концерт не скасували. А сам Моргенштерн назвав день жалоби за загиблими “йо**ною показухою”.

“Я вважаю, що день жалоби – це просто показуха, просто йо**на показуха. Давайте влаштуємо замість дня жалоби – бл*дь, крику – сх*я пожежних перевірок немає в місті?” – оголосив він тоді зі сцени.

Через скандал з’явилися заклики заборонити реперу в’їзд в Україну. На сайті президента України навіть з’явилася петиція про заборону Моргенштерну давати концерти на території нашої країни, проте вона не набрала необхідної кількості підписів.

ДОВІДКА. Моргенштерн (справжнє ім’я – Алішер Валєєв) – російський реп-виконавець і музикант. Йому 23 роки. Спочатку став відомий як YouTube-блогер (завдяки пародійним відеороликам у рамках власного проєкту “#ІзіРеп”). У лютому 2018 року репер випустив дебютний мініальбом Hate Me. Моргенштерн має епатажний вигляд: наприклад, татуювання “666” на обличчі.