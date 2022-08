Обговорили подальші кроки України на шляху до перемоги над РФ – Зеленський провів телефонну розмову з Байденом

Про це глава української держави повідомив у Twitter.

Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну у боротьбі за свободу в протистоянні з РФ.

Зеленський подякував за непохитну підтримку українського народу – безпекову та фінансову – з боку США.

Окрім цього, лідери обговорили подальші кроки України у протистоянні з агресором. Американський президент погодився з необхідністю притягнення до відповідальності РФ за скоєні воєнні злочини та усіх причетних до цього осіб.

Had a great conversation with @POTUS. Thanked for the unwavering U.S. support for Ukrainian people – security and financial. We discussed Ukraine’s further steps on our path to the victory over the aggressor and importance of holding Russia accountable for war crimes. pic.twitter.com/4edng8vkvn

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 25, 2022