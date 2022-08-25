Обговорили подальші кроки України на шляху до перемоги над РФ – Зеленський провів телефонну розмову з Байденом

25 серпня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Лідери обговорили подальші кроки України на шляху до перемоги над агресором та важливість притягнення РФ до відповідальності за воєнні злочини.

Про це глава української держави повідомив у Twitter.

Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну у боротьбі за свободу в протистоянні з РФ.

Зеленський подякував за непохитну підтримку українського народу – безпекову та фінансову – з боку США.

Окрім цього, лідери обговорили подальші кроки України у протистоянні з агресором. Американський президент погодився з необхідністю притягнення до відповідальності РФ за скоєні воєнні злочини та усіх причетних до цього осіб.

Had a great conversation with @POTUS. Thanked for the unwavering U.S. support for Ukrainian people – security and financial. We discussed Ukraine’s further steps on our path to the victory over the aggressor and importance of holding Russia accountable for war crimes. pic.twitter.com/4edng8vkvn — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 25, 2022

Окремо Зеленський відзначив вчорашню заяву Джозефа Байдена про надання Україні безпрецедентного пакета допомоги на $6 млрд: $3 млрд оборонної допомоги та спрямування $3 млрд фінансової допомоги через Світовий банк.

“Це найкращий подарунок Україні до Дня Незалежності”, – зауважив президент, особливо подякувавши за включення до нового пакету допомоги зенітно-ракетних комплексів NASAMS.

Також було відзначено важливість подальшої макрофінансової підтримки нашої держави. Зеленський високо оцінив лідерство США на цьому шляху.

Глава української держави детально поінформував президента США про ситуацію на Запорізькій АЕС та глобальні ризики, які вона може спричинити. Лідери погодилися з необхідністю повернення атомної електростанції під контроль України та забезпечення доступу до неї МАГАТЕ відповідно до прийнятих рішень.

Щобільше, Зеленський та Байден обговорили посилення санкційного тиску на державу-агресора.