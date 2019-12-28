Українців закликають терміново збиратися під СІЗО в Києві для того, щоб не допустити видачі в рамках обміну п'ятьох екс-"беркутівців", обвинувачених у розстрілах на Майдані.

Відповідний анонс оприлюднив у Facebook волонтер Роман Сініцин.

Збір оголошено на 20:00 біля Лук’янівського СІЗО на вулиці Дегтярівській, 13.

“Виглядає все так, що “беркутів” відпустять без вироку суду, і байдуже на Героїв Небесної сотні, справедливість і взагалі гідність нас як нації. Ну і на закон. Єдиний вихід – масово бути присутніми під СІЗО і судом, на випадок намагання вивезти звідти цей біомусор. Під судом і у суді зараз є пару сотень людей. А от хто готовий за пару годин підтягнутись на Дегтярівську, 13 під Лук’янівське СІЗО?”, – написав Сініцин.

Він закликав брати з собою теплі речі і чай.

Варто зазначити, що сьогодні прокурор Сергій Куций на засіданні суду щодо апеляцій на арешт колишніх бійців спецпідрозділу “Беркут” зачитав розпорядження генпрокурора Руслана Рябошапки, в якому він вимагає змінити обвинуваченим запобіжний захід на особисте зобов’язання. Куций зазначив, що Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олександр Маринченко, Сергій Тамтура та Олег Янишевський є у списках на обмін.

Раніше прокурорів Олексія Донського, Ігора Земскова, Яніса Сімонова та Дениса Іванова, які упродовж кількох років займалися справами Майдану, виключили із судового процесу у справі про розстріли.

Ексспівробітники підрозділу спецпризначення “Беркут” Олександр Маринченко та Сергій Тамтура, яких обвинувачують у розстрілі учасників протесту під час Революції Гідності, просять скасувати їм домашній арешт. Крім того, захист обвинувачених у цій справі екс-беркутівців Олега Янишевського, Сергія Зінченка і Павла Аброськіна просить звільнити їх з-під варти.