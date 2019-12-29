Відповідну заяву опубліковано в твітер-акаунті посольства.
“Канада вітає звільнення сьогодні українських бранців та поділяє радість українців побачити їх вдома – це важливий крок вперед”, — йдеться в повідомленні.
Водночас в диппредставництві наголосили, що в рамках обміну не були звільнені незаконно утримувані на території Росії та Криму громадяни України. Канада закликає Росію зробити це.
“Ми пам’ятаємо про тих, хто залишився в полоні, включно з тими, хто за гратами в Росії та Криму, та очікуємо на їх негайне звільнення. Ми повністю підтримуємо український народ в його бажанні вирішити різнопланові наслідки російської агресії. Ми також тверді у заклику до Росії виконати її міжнародні зобов’язання включно з усіма обов’язками взятими під час Нормандського саміту в Парижі”, — підкреслили в посольстві.
- Як повідомлялося раніше, в неділю, 29 грудня, відбувся обмін полоненими між Україною і “Л / ДНР”. В рамках обміну були звільнені 76 українців. Серед них 12 — військовослужбовці.
- В рамках обміну Україна передала бойовикам 127 осіб. Серед них були п’ятеро колишніх співробітників “Беркута”, яких звинувачують в убивстві 48 та пораненні 80 чоловік на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року. Ще 14 осіб відмовилися брати участь в обміні.
- Посольство Сполучених штатів Америки привітало обмін утримуваними особами між Україною та терористичними “Л/ДНР”.