Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвитку планує 21 лютого провести додаткове засідання, під час якого заслухає представників Генерального штабу щодо ескалації конфлікту на Донбасі.

Про це журналістам після засідання комітету сказав його голова Олександр Завітневич, повідомляє інформагентство “Укрінформ”.

“У нас був закритий комітет. Ми заслухали інформацію, але в п’ятницю буде ще один комітет, на який будемо запрошувати представників Генерального штабу. Представники Генштабу були сьогодні на засіданні, але члени комітету не задоволені тією формою і тим змістом, які ми очікували почути” , – сказав Завитневич.

На питання, чи буде в п’ятницю засідання в закритому режимі, він відповів: “Якщо будуть військовослужбовці, які скажуть, що володіють повною інформацією, то Комітет знову буде закритим для преси”.

Нагадаємо, 18 лютого під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій та здійснили спробу просування через лінію розмежування. Внаслідок цього почався бій. Бойові дії відбувалися в Луганській області з самого ранку — поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний (неподалік від Золотого). Під час сьогоднішньої атаки окупантів на Донбасі загинув 22-річний гранатометчик Максим Хітайлов.