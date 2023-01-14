Сьогодні, 14 січня росіяни здійснили удари по Дніпру, Кривому Рогу та Нікопольському району області. Станом на 20:56 вечора кількість загиблих зросла до 64.

Про це повідомив голова ДОР Микола Лукашук у Telegram.

“Дніпро, удар російської надзвукової крилатої ракети Х-22 з дальнього бомбардувальника Ту-22м3. На дану годину внаслідок удару загинуло 5 осіб, з них — 1 дитина, врятовано 35 осіб, з них — 6 дітей, травмовано 64 особи, з них — 14 дітей”, — сказав Лукашук.

Також ще один удар став у Кривому Розі. Лукашук зазначив, що ймовірно — російська ракета Х-59. Там одна людина загинула та одна поранена. Крім того, зруйнований 1 житловий будинок, пошкоджено — 22.

За його словами, ворог продовжував обстрілювати Нікопольський район: “Снаряди були спрямовані на Червоногригорівську громаду. Наслідки з’ясовуються”, — додав Лукашук.

Він запевнив, що наслідки атак 14 січня могли бути “набагато гіршими”. Українські захисники збили 6 з 8 ракет на Дніпропетровщині.

“Вони летіли, аби вразити мирних жителів та об’єкти критичної інфраструктури. Це доба гніву та розпачу. Рятувальники продовжують діставати людей з-під завалів у Дніпрі”, — наголосив голова ДОР.

ДОВІДКА. У Дніпрі під час масованої ракетної атаки росіяни влучили у багатоповерховий будинок, внаслідок чого знищили під’їзд. За його словами, під завалами будинку знаходяться люди. Продовжується гасіння пожежі та порятунок людей.