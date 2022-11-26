Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
“До лікарів звернулися уже 13 людей, які постраждали через ракетний удар по Дніпру”, — сказав він, додавши, що четверо осіб знаходяться в лікарні. Серед них 17-річний юнак.
За його словами, на місці прильотів працюють усі служби. Рятувальники розбирають завали. Також є ймовірність, що там може знаходитися людина.
ДОВІДКА. Сьогодні близько 11:30 у Дніпрі пролунав вибух. Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що ціллю окупантів не була критична інфраструктура міста.
Згодом стало відомо, що окупанти поцілили у житловий сектор, завдавши руйнувань щонайменше 7 приватним будинкам.
Раніше повідомлялося, що внаслідок сьогоднішнього удару росіян по Дніпру кількість постраждалих зросла до шести.
- Протягом всієї ночі 26 листопада російські окупанти обстрілювали Нікопольський район у Дніпропетровській області.
- 26 листопада військові РФ знову завдали удару по території Донецької області. Цього разу атака прийшлася на Часів Яр, де окупанти поранили троє цивільних.
- Протягом п’ятниці, 25 листопада, російські армійці 39 разів відкривали вогонь по населених пунктах Херсонської області. Як наслідок – двоє загиблих та десятеро поранених серед мирних жителів.