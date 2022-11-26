За оновленими даними, внаслідок сьогоднішнього удару військових РФ по Дніпру кількість постраждалих зросла до 13.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

“До лікарів звернулися уже 13 людей, які постраждали через ракетний удар по Дніпру”, — сказав він, додавши, що четверо осіб знаходяться в лікарні. Серед них 17-річний юнак.

За його словами, на місці прильотів працюють усі служби. Рятувальники розбирають завали. Також є ймовірність, що там може знаходитися людина.

ДОВІДКА. Сьогодні близько 11:30 у Дніпрі пролунав вибух. Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що ціллю окупантів не була критична інфраструктура міста.

Згодом стало відомо, що окупанти поцілили у житловий сектор, завдавши руйнувань щонайменше 7 приватним будинкам.

Раніше повідомлялося, що внаслідок сьогоднішнього удару росіян по Дніпру кількість постраждалих зросла до шести.