Як сторона обвинувачення, так і сторона захисту у справі проти п'ятого президента Петра Порошенка не згодні з обраним запобіжним заходом у вигляді особистого зобов'язання. Вони мають наміри оскаржувати його.

Про це повідомляють #Букви.

Державне бюро розслідувань невдоволене запобіжним заходом, який обрав суд для Петра Порошенка. Пресслужба ДБР наголосила, що сторона обвинувачення має всі підстави для апеляційного оскарження рішення Печерського районного суду. Вони перерахували усі обмеження, накладені на політика, та наголосили: “Вважаємо, що рішення суду щодо обрання запобіжного заходу п’ятому Президенту України є таким, що не забезпечить належної поведінки підозрюваного Петра Порошенка”.

Водночас п’ятий президент під час брифінгу після оголошення запобіжного заходу зауважив, що планує оскаржувати рішення суду, оскільки це перешкоджає його депутатській діяльності.

“Я маю запрошення до як мінімум трьох закордонних візитів, перший з яких починається вже 25-го числа.. Вилучення паспорта перешкоджає моїй політичній діяльності. Обмеження виїзду за межі Києва перешкоджає моїй внутрішній політичній діяльності. А це саме те, чого боїться Зеленський”, – наголосив Петро Порошенко.

Адвокат політика Ілля Новіков підтвердив намір п’ятого президента:

“Прокуратура просила арешт із заставою в мільярд. Суд відмовив і виніс особисте зобов’язання, разом з обмеженням виїзду з країни. Будемо це також оскаржувати. Спільний знаменник – ізолювати та змусити мовчати”, – стверджує Новіков.