Про це поінформували в прес-службі відомства.
“Офіс Генерального прокурора за повідомленнями у ЗМІ розпочав досудове розслідування авіакатастрофи літака компанії “Міжнародні авіалінії України”, що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. Метою розслідування є встановлення фактів, що призвели до загибелі, за попередніми даними, 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед них були українці”, – сказано в повідомленні.
Дані були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, що спричинило загибель людей).
Раніше доручення відкрити кримінальне провадження через катастрофу Boeing-737 дав президент Володимир Зеленський. Він закликав створити слідчу комісію з представників силових і профільних відомств, відповідальних за цивільну авіацію, і відпрацювати всі можливі версії.
У результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу).
Всього загинули 176 осіб (167 пасажирів і 9 членів екіпажу).
- Незадовго після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. На борту, за попередньою інформацією, було 177 осіб. Ніхто не вижив.
- Президент України Володимир Зеленський через катастрофу літака МАУ у Тегерані терміново перервав поїздку до Оману і повертається до Києва.
- При Раді нацбезпеки і оборони України створено оперативний штаб у зв’язку з авіакатастрофою.