Офіс Генерального прокурора почав розслідування катастрофи Boeing-737 в Ірані, в результаті якої загинули 176 людей.

Про це поінформували в прес-службі відомства.

“Офіс Генерального прокурора за повідомленнями у ЗМІ розпочав досудове розслідування авіакатастрофи літака компанії “Міжнародні авіалінії України”, що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. Метою розслідування є встановлення фактів, що призвели до загибелі, за попередніми даними, 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед них були українці”, – сказано в повідомленні.

Дані були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, що спричинило загибель людей).

Раніше доручення відкрити кримінальне провадження через катастрофу Boeing-737 дав президент Володимир Зеленський. Він закликав створити слідчу комісію з представників силових і профільних відомств, відповідальних за цивільну авіацію, і відпрацювати всі можливі версії.

У результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу).

Всього загинули 176 осіб (167 пасажирів і 9 членів екіпажу).