Онлайн-дослідницька група Bellingcat готує продовження розслідування, що стосується отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Буде наведено факти і докази щодо інших росіян, яких також отруїли через неповагу до президента РФ Володимира Путіна.

Про це в інтерв’ю TIME розповів засновник Bellingcat Еліот Хіггінс.

Хіггінс нагадав, що в Bellingcat вийшло перше розслідування щодо отруєння Навального через чотири місяці після того, як це сталося. У грудні журналісти повідомили про кількох співробітників Служби державної безпеки (ФСБ) Росії, які працювали в підпільному підрозділі, як ймовірних винуватців отруєння.

Після цього російський президент Володимир Путін назвав матеріал Bellingcat “фальсифікацією”.

Але, за словами Хіггінса, перша стаття про отруєння була тільки початком отриманої під час розслідування інформації.

Bellingcat опублікує розслідування про причетність співробітників ФСБ до замахів і успішних вбивств як мінімум чотирьох людей в Росії за останні кілька років. З них троє померли від можливого отруєння, а ще один, офіційно, при невстановлених обставинах. Троє з них не були політиками. Хіггінс зазначив, що ці люди “говорили погано про Путіна”.

“Наскільки ми можемо судити, вони просто говорили погано про Путіна. Справа не тільки в політичних вбивствах. Це велика програма ліквідації всіх, хто може створити труднощі для російського уряду … Чим більше ми дивимося, тим страшніше стає. У нас є так багато ресурсів, щоб відстежувати цих людей. Можливо, ми знаходимося на вершині айсберга”, – сказав керівник Bellingcat.

Наприклад, раніше в Bellingcat опублікували розслідування, в якому сказано, що співробітники ФСБ стежили за Володимиром Кара-Мурзою, російським опозиціонером, до того, як його отруїли в 2015 та 2017 роках.

Хіггінс зазначив, що хоч Путін і назвав їх розслідування про Навального “фальсифікацією”, воно його серйозно стурбувало. Ще в 2019 році Кремль заборонив військовим використовувати смартфони на службі, а також спілкуватися з журналістами. Через тиждень після виходу матеріалу Bellingcat про Навального, Путін прийняв закон, який визнає злочином розкриття особистих даних військовослужбовців, а також співробітників служб безпеки.

Хіггінс нагадав, що в Вellingcat розкрили причетність російських офіцерів ГРУ до таємних дій по всій Європі, від анексії Росією українського півострова Крим в 2014 році і невдалого перевороту в Чорногорії в 2016 році до дестабілізації в Іспанії під час референдуму про незалежність Каталонії в 2017 році.

Раніше Євросоюз запровадив санкції проти високопоставлених російських державних чиновників за ув’язнення опозиційного політика Олексія Навального. Під санкції потрапили чотири особи: генеральний прокурор Росії Ігор Краснов; голова слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін; начальник Росгвардії Віктор Золотов; директор Федеральної служби виконання покарань Олександр Калашніков.