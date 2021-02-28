Российского оппозиционера Алексея Навального, приговоренного к 3,5 годам, доставили в исправительную колонию в городе Покров во Владимирской области РФ, где он будет отбывать приговор. Его поместили на карантин.

Об этом заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников, сообщает российское агентство “Интерфакс”.

“У нас есть стопроцентная информация, что Навальный прибыл во Владимирскую область для отбывания наказания. Первое время он будет находиться на карантине, потом его переведут в отряд”, – рассказал Мельников.

После получения приговора Навальный оставался в Москве, где находился в СИЗО “Матросская тишина”.

Фото: “ТАСС”

Как известно, Алексей Навальный в 2014 году, комментируя захват Россией украинских территорий, заявлял, что “несмотря на то, что Крым был захвачен с вопиющим нарушением всех международных норм, тем не менее реалии таковы, что Крым сейчас является частью РФ”, “останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины”.

“Крым – это бутерброд с колбасой, что ли, чтоб его туда-сюда возвращать?” – говорил он.

Впоследствии Навальный сообщил, что в случае победы на президентских выборах проведет в оккупированном Крыму повторный референдум, поскольку “сейчас непонятно, чья территория”.