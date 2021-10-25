Українська диригентка Оксана Линів стала першою жінкою, яка диригувала оркестром на концерті у Victoria Hall в Женеві на честь річниці ООН.

Про це диригентка Оксана Линів повідомила у Facebook.

“На запрошення швейцарської сторони мені випала честь виступати на щорічній святковій офіційній події, організованій радою ООН і на концерт були запрошеними постійні представники 193 держав світу”, – заявила Линів.

Вперше за історію створення ООН жінка-диригентка керувала святковим концертом. “Для багатьох важливих осіб в аудиторії це стало вражаючим і зворушливим фактом”, – стверджує українська диригентка.

Оксана Линів переконана, що у Victoria Hall в Женеві під час концерту, де вона диригувала, відбувся історичний момент, коли слово “Україна” було в кожного на вустах.

“Важко передати словами ту енергію, яка панувала на сцені та в залі”, – ділиться враженнями Оксана Линів.

Але найбільше серед всіх відгуків про цей незабутній концерт диригентку вразили слова мера Женеви про те, що в той день ті звучання і музика репрезентували найпрекрасніший прапор свободи у світі.

Диригентка Оксана Линів очолить один із провідних театрів Італії – Муніципальний театр у Болоньї. Уродженка Львова, Линів стала першою жінкою за всю історію існування театру, заснованого у 1763 році, яка була запрошена на цю високу та відповідальну посаду.

“Це безпрецедентний приклад зламу як гендерних стереотипів у класичному консервативному музичному середовищі, так і визнання українських митців на світовому рівні”, – наголосили в посольстві України в Італії.

Також, минулого року Оксана Линів стала першою жінкою-диригенткою найпрестижнішого оперного фестивалю світу у німецькому Байройті за 145 років його існування.