Триває 66-та доба повномасштабного вторгнення РФ. Ворог примусово вивозить українських громадян на територію Російської Федерації, а також поширює дезінформацію про захоплення Харкова, Києва та Запоріжжя.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ у зведенні станом на 18:00 30 квітня.

На Слобожанському напрямку угруповання військ противника продовжує завдавати авіаційних ударів та артилерійських обстрілів міста Харкова.

На Ізюмському напрямку росіяни намагаються наступати у напрямках Ізюм — Барвінкове та Ізюм — Слов’янськ.

РФ продовжує зосереджувати сили та засоби як на тимчасово зайнятих територіях Харківської області, так і у Бєлгородській області у безпосередній близькості до державного кордону України.

Російські військові нарощують систему протиповітряної оборони, ведуть повітряну розвідку позицій підрозділів ЗСУ із застосуванням БпЛА у районах населених пунктів Велика Комишуваха, Іванівка, Червоне, Курулька, Довгеньке, Нова Дмитрівка та Барвінкове.

Росіяни здійснюють протиправні дії на захоплених територіях Харківської області. За наявною інформацією, вони примусово вивозять населення на територію РФ.

На Донецькому напрямку армія Росії веде активні бойові дії практично вздовж всієї лінії зіткнення. Не припиняються авіаційні удари та артилерійські обстріли позицій українських військових.

Ворог зосереджений на веденні наступу на Лиманському, Сєвєродонецькому, Попаснянському і Курахівському напрямках, щоб взяти під повний контроль населені пункти Рубіжне, Попасна та, ймовірно, здійснити подальший наступ на Лиман, Слов’янськ і Барвінкове.

На Таврійському напрямку росіяни продовжують демонстративні дії, щоб не допустити перекидання підрозділів українських військ на інші напрямки. Поповнюють запаси боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів.

На Бессарабському напрямку російські військові поширюють дезінформацію про загрози населенню Придністровського регіону Республіки Молдова з боку України.

На Сіверському напрямку росіяни обстрілюють з артилерії підрозділи українських військ та інфраструктуру в прикордонних із РФ районах України.