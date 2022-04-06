Про це повідомляє Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Відтепер ті, хто виїжджає до Бердянська, мають “пройти фільтрацію”. За словами Людмили Денісової, процедура досить тривала та жорстка.

“Окупанти проводять “зачистку” – намагаються виявити всіх “нацистів”, до яких відносять усіх незгодних з їхнім режимом та окупацією”, – йдеться у повідомленні.

До подібного табору потрапила остання дієва в місті лікарня №4 з усім персоналом та хворими. Окупанти примусово депортують людей до Росії.

На тимчасово окупованих теренах вже намагаються “узаконити” фільтраційні табори у Докучаєвську та Мангуші. Так званий “голова ДНР” Деніс Пушилін звернувся до так званої “генеральної прокуратури” для надання пропозицій щодо нормативного правового регулювання “денацифікації” України.

“Такі дії РФ та її маріонеточного псевдодержавного утворення “ДНР” підпадають під визначення злочину “геноцид”, відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього та статті 6 Римського статуту міжнародного кримінального суду”, — додала Уповноважена Верховної Ради з прав людини.