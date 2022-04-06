Про це повідомляє Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
Відтепер ті, хто виїжджає до Бердянська, мають “пройти фільтрацію”. За словами Людмили Денісової, процедура досить тривала та жорстка.
“Окупанти проводять “зачистку” – намагаються виявити всіх “нацистів”, до яких відносять усіх незгодних з їхнім режимом та окупацією”, – йдеться у повідомленні.
До подібного табору потрапила остання дієва в місті лікарня №4 з усім персоналом та хворими. Окупанти примусово депортують людей до Росії.
На тимчасово окупованих теренах вже намагаються “узаконити” фільтраційні табори у Докучаєвську та Мангуші. Так званий “голова ДНР” Деніс Пушилін звернувся до так званої “генеральної прокуратури” для надання пропозицій щодо нормативного правового регулювання “денацифікації” України.
- Нагадаємо, з окупованих російськими військами територій здійснюється примусова депортація громадян України на територію Росії. Що у такому разі робити та куди звертатися розповідають #Букви.
- Також російські окупаційні війська почали використовувати мобільні крематорії у Маріуполі для знищення слідів своїх злочинів. Вони збирають та спалюють тіла вбитих через російське вторгнення.
- Насильно депортованим військами РФ українцям пропонують роботу на Сахаліні. Після фільтраційних таборів їх відправляють до депресивних російських регіонів.
- Мешканців Харківської, Донецької та Луганської областей закликали до евакуації. Віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук та військові адміністрації просять зробити це, доки є така можливість.
- Російські окупаційні війська готуються до наступу на схід України. Очікується, що активні бойові дії можуть початися за три-чотири дні.