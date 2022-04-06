Про це повідомляє Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Відтепер ті, хто виїжджає до Бердянська, мають “пройти фільтрацію”. За словами Людмили Денісової, процедура досить тривала та жорстка.

“Окупанти проводять “зачистку” – намагаються виявити всіх “нацистів”, до яких відносять усіх незгодних з їхнім режимом та окупацією”, – йдеться у повідомленні.

До подібного табору потрапила остання дієва в місті лікарня №4 з усім персоналом та хворими. Окупанти примусово депортують людей до Росії.

На тимчасово окупованих теренах вже намагаються “узаконити” фільтраційні табори у Докучаєвську та Мангуші. Так званий “голова ДНР” Деніс Пушилін звернувся до так званої “генеральної прокуратури” для надання пропозицій щодо нормативного правового регулювання “денацифікації” України.