Канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовився відвідувати Україну, адже у квітні Київ не прийняв президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра.

Про це він заявив у етері програми “Was nun?” суспільного мовника Німеччини ZDF.

Своє рішення Шольц обґрунтував тим, що раніше українська сторона відмовилася приймати федерального президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра.

“Так не можна робити. Не може це так працювати, що ви надаєте так багато військової допомоги, так багато фінансової допомоги, яку потребують, коли йдеться про безпекові гарантії, які важливі для України в майбутньому, а вам кажуть: але президенту приїздити не можна”, — наголосив Шольц.

Нагадаємо, що раніше Україна відхилила пропозицію офіційного візиту президента Німеччини, назвавши зустріч “небажаною”. Водночас Президент України Володимир Зеленський заявив, що Штайнмаєр, як і його офіс не зверталися щодо офіційного візиту до Києва.

Пізніше віцеканцлер ФРН Роберт Габек розкритикував українську владу, яка не захотіла прийняти Штайнмаєра. За словами Габека, “відмовивши Штайнмаєру, Україна відмовила Німеччині”.