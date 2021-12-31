Про це повідомляє німецьке видання DW.
Торкнувшись теми конфлікту навколо України, глава уряду ФРН наголосить, що перед країною виникають нові виклики.
“Недоторканність кордонів винятково важлива, і це питання не підлягає обговоренню”, – зауважує О.Шольц.
Зазначається, що привітання Олафа Шольца вийде у телеефір 31 грудня ввечері.
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- Нагадаємо, лідер Німеччини попередив РФ щодо тяжких наслідків через вторгнення до України. Канцлер Німеччини заявив нижній палаті Бундестагу, що усі з великою стурбованістю спостерігають за ситуацією з безпекою на російсько-українському кордоні.
- Раніше німецький Бундестаг обрав соціал-демократа Олафа Шольца канцлером Німеччини замість Ангели Меркель, яка обіймала посаду впродовж 16 років.
- При цьому ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель особисто заблокувала постачання озброєнь Україні за лінією НАТО навесні 2021 року.
- Також країни G7 та Європейський Союз чітко дали зрозуміти, що подальша військова ескалація на українському кордоні та порушення суверенітету України матиме серйозні політичні та економічні наслідки для Росії. Росія вже виключила себе із групи G8 анексувавши Крим, і поточна ескалація не полегшує ситуацію для цієї країни.
- У грудні стало відомо, Німеччина відмовляється сертифікувати «Північний потік-2».
- Також нагадаємо, що президент США Джозеф Байден і Путін провели телефонну розмову 30 грудня 2021 року. Байден закликав свого російського візаві відкликати війська з українського кордону і нагадав про серйозні наслідки за збройну агресію.