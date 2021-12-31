Канцлер Німеччини Олаф Шольц згадає про ситуацію навколо Україну у своєму новорічному зверненні до німецьких громадян.

Про це повідомляє німецьке видання DW.

Торкнувшись теми конфлікту навколо України, глава уряду ФРН наголосить, що перед країною виникають нові виклики.

“Недоторканність кордонів винятково важлива, і це питання не підлягає обговоренню”, – зауважує О.Шольц.

Зазначається, що привітання Олафа Шольца вийде у телеефір 31 грудня ввечері.

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