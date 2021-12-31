Про це повідомляє німецьке видання DW.

Торкнувшись теми конфлікту навколо України, глава уряду ФРН наголосить, що перед країною виникають нові виклики.

“Недоторканність кордонів винятково важлива, і це питання не підлягає обговоренню”, – зауважує О.Шольц.

Зазначається, що привітання Олафа Шольца вийде у телеефір 31 грудня ввечері.

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