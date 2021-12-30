Поки що немає підстав для повернення Росії до клубу G7 – Анналена Бербок

Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в інтерв’ю агентству dpa.
“Мені боляче бачити, що Росія окупацією Криму виключила себе з престижного клубу держав. Після 2014 року з Росією більше неможливо було вести економічну взаємодію так, ніби нічого не сталося”, – зауважила міністерка.
Вона зазначила, що нині незрозуміло, коли Росія зможе повернутися до групи, а поточна ескалація лише ускладнює ситуацію.
Глава МЗС ФРН нагадала, що нехтування міжнародним правом та порушення суверенітету України призведуть до величезних політичних та економічних наслідків для Росії.
“Якщо перерахувати всі варіанти наших дій у відповідь, вийде довгий список. Проте, наше пріоритетне завдання – не допустити подальшої ескалації. А цього можна досягти лише за допомогою дипломатії у нормандському форматі”, – резюмувала А.Бербок.
- Нагадаємо, 12 грудня група семи найбільших демократичних країн провели зустріч, метою якої було відрадити Росію від нападу на Україну. Вони попередили про страшні наслідки та закликали Москву повернутися за стіл переговорів.
- Раніше лідер республіканців в американському Сенаті (верхній палаті Конгресу) Мітч Макконнелл заявив, що США не варто обмежуватися оборонними системами озброєння у військових постачаннях Україні, а надавати будь-яку зброю для захисту від можливого російського вторгнення.
- При цьому у Німеччині заявили про готовність до будь-яких моделей діалогу з Москвою стосовно ситуації в Україні. Проте, найрезультативнішим там вважають “нормандський формат”.
- Також влада Німеччини заявила, що Газопровід “Північний потік-2” наразі не може бути сертифікований через невідповідність вимогам європейського енергетичного законодавства.
- Очільники міністерств оборони Німеччини та Литви виступили із заявою, що Росії не можна давати можливість організовувати поділ Європи на “сфери впливу” чи вказувати партнерам НАТО, як їм будувати свою політику.
- Нещодавно нова правляча коаліція Федеративної Республіки Німеччини заявила про намір посилити критерії експорту озброєнь. У коаліції уважно вивчатимуть політику, що існувала у сфері поставок озброєнь та посилять правила видачі відповідних дозволів.