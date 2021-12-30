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Поки що немає підстав для повернення Росії до клубу G7 – Анналена Бербок

Країни G7 та Європейський Союз чітко дали зрозуміти, що подальша військова ескалація на українському кордоні та порушення суверенітету України матиме серйозні політичні та економічні наслідки для Росії. Росія вже виключила себе із групи G8 анексувавши Крим, і поточна ескалація не полегшує ситуацію для цієї країни.

Четвер, 30 грудня 2021, 21:05

Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в інтерв’ю агентству dpa.

“Мені боляче бачити, що Росія окупацією Криму виключила себе з престижного клубу держав. Після 2014 року з Росією більше неможливо було вести економічну взаємодію так, ніби нічого не сталося”, – зауважила міністерка.

Вона зазначила, що нині незрозуміло, коли Росія зможе повернутися до групи, а поточна ескалація лише ускладнює ситуацію.

Глава МЗС ФРН нагадала, що нехтування міжнародним правом та порушення суверенітету України призведуть до величезних політичних та економічних наслідків для Росії.

“Якщо перерахувати всі варіанти наших дій у відповідь, вийде довгий список. Проте, наше пріоритетне завдання – не допустити подальшої ескалації. А цього можна досягти лише за допомогою дипломатії у нормандському форматі”, – резюмувала А.Бербок.

 

Теги: Анналена Бербок, військова агресія, МЗС Німеччини, підтримка України, G7

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