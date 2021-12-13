Колишній заступник очільника Міністерства внутрішніх справ Дениса Монастирського Олександр Гогілашвілі став відомим після його зухвалої поведінки на блокпосту. Тоді про чиновника почала з'являтися велика кількість інформації.

Про це повідомляють #Букви.

11 грудня заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував скандал під час в’їзду в зону ООС. Він обурився, що силовики зупинили його автомобіль і попросили показати документи, а також, що його не впізнали. Після чого почалися погрози:

“Єдиний заступник міністра, з таким є**ом, як у мене, він лише один. Я три роки вже заступник міністра! Три роки! І сумно, що ти не знаєш… Тепер ти знаєш, але тепер і я тебе знаю, дружок, і для тебе це приємним не буде… Я вважаю неправильним те, що ти не знаєш заступника міністра внутрішніх справ в обличчя! Повне невиконання субординації! Я не повинен тут, б** витрачаючи час та пояснювати тобі, що я заступник міністра!… Що у вас в голові, б**?”, – сказав Гогілашвілі.

Відео було опубліковано на Youtube-каналі “Остання крапля”, однак наразі воно вже видалене.

Як виявилося, Олександр Гогілашвілі працює заступником міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. Його дружина – Марія Левченко – помічниця президента України Володимира Зеленського.

Згодом керівник Гогілашвілі Денис Монастирський заявив, що через скандал відкриють “дисциплінарне провадження”, і пообіцяв особисто вивчити всі деталі.

Також у Гогілашвілі раніше було російське громадянство та досвід роботи на боксера та депутата Держдуми Ніколая Валуєва. Як повідомляють ЗМІ, Гогілашвілі отримав паспорт громадянина Російської Федерації 12 листопада 2003 року у Ленінському районі Ростова-на-Дону. Там він проживав і працював у сфері реабілітації наркозалежних, зараз цією ж сферою він опікується і в українському Міністерстві внутрішніх справ. Жоден із цих фактів не зазначено в його офіційній біографії на сайті МВС.

У 2013 році він зі своєю ГО “Міжнародна антинаркотична асоціація” (МАА) дав спільну пресконференцію з бійцівським клубом “Оплот”, з яким пов’язують напади “тітушок” на активістів Євромайдану. На Youtube-каналі ММА, де розміщено відео спільної пресконференції “Оплоту” та МГО Гогілашвілі, також є відео з відомими проросійськими особистостями, а поряд з ними – вітання українського президента Володимира Зеленського та акторів “95 кварталу”.

Проте, крім офіційних пресрелізів, про діяльність МАА можна знайти й іншу інформацію, наприклад, про випадки викрадення людей, примусового утримання їх в “реабілітаційних центрах”, катування, обмеження можливості спілкуватись з рідними, побиття, примушування до вживання невідомих медпрепаратів тощо.

Як зазначалось у кількох журналістських розслідуваннях діяльності цієї організації, плата за місяць такої “реабілітації” може становити від 7 до 15 тисяч гривень. Про діяльність МАА можна знайти інформацію і в Єдиному державному реєстрі судових рішень, де також згадується про випадки незаконного позбавлення волі та утримання у “реабілітаційних центрах” з використанням фізичного та психологічного тиску.

У жовтні 2020 року глава держави Володимир Зеленський нагородив Олександра Гогілашвілі орденом “За заслуги” ІІІ ступеня. Відповідний указ № 478/2020 розміщено на сайті президента України.

Як виявилося, скандал на блок-посту при в’їзді в Донецьку область за участі Олександр Гогілашвілі не був першим. Наприклад, журналіст видання “Українська правда” Михайло Ткач опублікував відео, на якому Гогілашвілі їхав у супроводі кортежу з проблисковими маячками, коли його зупинили правоохоронці та попросили надати документи на перевірку.

Після цього заступник міністра МВС почав використовувати нецензурну лексику, погрожувати правоохоронцю та ображати його: “Узнал меня или нет? Очень х*ево, что начальство не узнаешь!”.

На запитання правоохоронця, чому Гогілашвілі спілкується в такому тоні, той відповів: “Тебя припудрило?”.

На слова правоохоронця, що він виконує свої службові обов’язки та повинен перевіряти документи, заступник міністра внутрішніх справ заявив: “Ну где вас понабирали?.. Где ваши мозги?.. Не доводи, завтра ко мне в кабинет зайдешь!”.

Усі ця розмова супроводжувалася потоком нецензурної лексики з боку заступника міністра внутрішніх справ.

12 грудня у зв’язку зі скандалом президент України Володимир Зеленський закликав розглянути питання про звільнення Олександра Гогілашвілі.

13 грудня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль підписав розпорядження про звільнення Олександра Гогілашвілі з посади заступника міністра внутрішніх справ.