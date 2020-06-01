Про це повідомляє агентство “Укрінформ” з посиланням на заяву Ігоря Клименка.
“Генерал Педос призначений радником голови Національної поліції і буде відповідати за ведення інституту дізнання на території Західно-центрального округу”, – сказав Клименко.
Що стосується інших працівників апарату ГУ Нацполіції у Вінницькій області, які в п’ятницю, 29 травня, були відсторонені і звільнені після масової перестрілки в Броварах, то, за словами Клименка, “службове розслідування триває, роль кожного буде оцінена, і ми цю інформацію теж доведемо”.
Раніше Юрія Педос відсторонили від виконання обов’язків. Його заступник – начальник кримінальної поліції і керівник оперативної служби – звільнені з посад.
Варто зазначити, що Юрій Педос є людиною Петра Порошенка. У серпні 2017 року Порошенко присвоїв йому спеціaльне звання генерала поліції третього рaнгу.
- Очільником ГУ Національної поліції у Вінницькій області може стати Іван Іщенко, який під час сутичок у місті Одеса 2 травня 2014 року підтримував проросійських громадян.
- В Броварах 29 травня вранці сталася масштабна перестрілка. За попередньою версією поліції, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.
- 20-ти учасникам масової перестрілки в Броварах суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на строк 60 діб без права внесення застави.