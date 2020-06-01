Про це повідомляє агентство “Укрінформ” з посиланням на заяву Ігоря Клименка.

“Генерал Педос призначений радником голови Національної поліції і буде відповідати за ведення інституту дізнання на території Західно-центрального округу”, – сказав Клименко.

Що стосується інших працівників апарату ГУ Нацполіції у Вінницькій області, які в п’ятницю, 29 травня, були відсторонені і звільнені після масової перестрілки в Броварах, то, за словами Клименка, “службове розслідування триває, роль кожного буде оцінена, і ми цю інформацію теж доведемо”.

Раніше Юрія Педос відсторонили від виконання обов’язків. Його заступник – начальник кримінальної поліції і керівник оперативної служби – звільнені з посад.

Варто зазначити, що Юрій Педос є людиною Петра Порошенка. У серпні 2017 року Порошенко присвоїв йому спеціaльне звання генерала поліції третього рaнгу.