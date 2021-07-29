Палата представників США схвалила законопроєкт щодо фінансування Держдепартаменту на 2022 рік. Він передбачає збільшення фінансової допомоги Україні, зважаючи на санкції проти "Північного потоку - 2".

Про це сказано в повідомленні посольства України в США.

Законопроєкт передбачає, що сума, яку було виділено на реалізацію програм допомоги Україні складає не менше 481,5 млн доларів. Це на 28,5 мільйонів доларів більше, ніж у 2021 році.

З вказаної суми 125 мільйонів доларів планують виділити на безпекові програми допомоги Україні. Це на 10 мільйонів доларів більше, ніж торік.

Тепер законопроєкт мають узгодити та схвалити в Сенаті США. Його також має підписати президент США.