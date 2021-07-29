Про це сказано в повідомленні посольства України в США.
Законопроєкт передбачає, що сума, яку було виділено на реалізацію програм допомоги Україні складає не менше 481,5 млн доларів. Це на 28,5 мільйонів доларів більше, ніж у 2021 році.
З вказаної суми 125 мільйонів доларів планують виділити на безпекові програми допомоги Україні. Це на 10 мільйонів доларів більше, ніж торік.
Тепер законопроєкт мають узгодити та схвалити в Сенаті США. Його також має підписати президент США.
- На початку березня Департамент оборони Сполучених Штатів Америки анонсував нову програму допомоги Україні у сфері безпеки в розмірі 125 млн доларів.
- Водночас у квітні президент України Володимир Зеленський поскаржився на недостатній рівень допомоги США у протидії військовій агресії на Донбасі.
- 20 квітня стало відомо, що Сполучені Штати Америки надають Україні додаткове фінансування на розвиток у розмірі 155 млн доларів.
- У квітні комітет із закордонних справ Сенату США одностайно підтримав двопартійний законопроєкт “Про партнерство з Україною у сфері безпеки” (Ukraine Security Partnership Act), який передбачає збільшення військової допомоги Україні.
- 16 травня Україна передала США список найбільш екстрених потреб Збройних сил та заявила, що розраховує на отримання допомоги.