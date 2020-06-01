Папа Франциск затвердив правила закупівель і витрат у Ватикані, відповідно до Мерідскої конвенції ООН проти корупції, що дозволить тепер італійській владі припиняти підозрілі контракти.

Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

Нововведення стосуються скорочення витрат, забезпечення прозорої конкуренції і зниження ризику корупції при укладанні контрактів.

Так зване Апостольський лист з правилами містить 30 сторінок норм, що є кульмінацією раціоналізації процедур витрати коштів і боротьби з кумівством у Ватикані.

Нові правила прийняті в той час, як в умовах епідемії коронавірусу, Ватикан був змушений вжити жорстких заходів з контролю за фінансами.

Найважливішою зміною є запровадження єдиного списку затверджених постачальників для всіх департаментів Ватикану, тоді як раніше кожен з них вів свій власний список.

Нагадаємо, у Ватикані був підтверджений перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Також з’явилася інформація про нездужання Папи Римського Франциска. Повідомлялося, що 83-річний понтифік скасував ряд офіційних заходів і аудієнцій через погане самопочуття і вирішив працювати з резиденції. Згодом в ЗМІ були оприлюднені повідомлення, що Папу Римського перевірили на коронавірус і отримали негативний результат.