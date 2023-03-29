Словацький Парламент закликав негайно припинити незаконну депортацію і повернути всіх українських громадян на Батьківщину.

Про це інформує пресслужба Мінреінтеграції.

Повідомляється, що Національна рада Словацької Республіки прийняла резолюцію з обуренням та засудженням щодо незаконної депортації українських жінок і дітей на територію РФ.

Крім того, Рада Словаччини звернулася до генпрокурора країни з проханням дати свою оцінку злочинним діянням і порушити відповідну кримінальну справу. А також до словацького Уряду – допомогти Україні притягнути до кримінальної відповідальності воєнних злочинців. В тому числі російських посадовців, урядовців та військових.

Нагадаємо, що 17 березня досудова палата Міжнародного кримінального суду у Гаазі, юрисдикцію якого Москва не визнає, видала ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна у зв’язку з депортацією українських дітей до Росії під час повномасштабної війни проти України. Ще один ордер на арешт видано стосовно уповноваженої з прав дитини при президентові Росії Марії Львової-Бєлової за тим самим звинуваченням.

Також додамо, що 20 березня представник уряду Німеччини Вольфганг Бюхнер заявив, що відповідальні за воєнні злочини мають постати перед судом. Так він прокоментував видачу Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна.

Разом з цим, держсекретар США Ентоні Блінкен у середу, 22 березня, закликав усі країни-члени Міжнародного кримінального суду заарештувати президента Росії Володимира Путіна за незаконне викрадення українських дітей.