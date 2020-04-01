З 1 квітня на українців чекають зміни та нововведення. Незважаючи на карантин, діти будуть навчатися вдома, пенсіонерів чекають надбавки, великодні богослужіння пройдуть у онлай-режимі. А ще в квітні стартує дуже важливий другий етап медреформи.

#Букви розповідають про те, що змінитися для українців з 1 квітня.

Другий етап медреформи

З 1 квітня, більшість медичних послуг в Україні будуть безкоштовними для населення: серед них пологи, лікування інсультів і інфарктів. Їх повинна оплачувати Національна служба здоров’я України.

Якщо пацієнту дасть направлення сімейний лікар, то держава буде оплачувати такі послуги:

• екстрена допомога; • консультації у фахівців для дітей і дорослих (від алерголога до ортопеда); • стоматологічна допомога (планова стоматологічна допомога дітям до 16 років, ургентна стоматологічна допомога дорослим та дітям); • обстеження для раннього виявлення онкозахворювань (мамографія, бронхоскопія, гістероскопія, колоноскопія, цистоскопія та інше); • пологи (фізіологічні пологи та кесарів розтин, ліки, палата і тощо); • допомога новонародженим у складних неонатальних випадках; • лікування серцево-судинних захворювань (інсультів, інфарктів).

Лікування гострого інфаркту міокарда, гострого мозкового інсульту, медична допомога жінкам при пологах, а також недоношеним і/або хворим новонародженим у неонатальному періоді визначені пріоритетними в сфері охорони здоров’я в 2020-2022 роках.

Точну інформацію про кожній послузі і тому, є вона платній або безкоштовній в кожному окремо взятому медзакладі, можна буде отримати на місці.

Крім того, кожен медзаклад, що відповідає нормам, може укласти договір із Національною службою здоров’я України щодо надання хірургічної допомоги, що передбачає проведення хірургічних операцій дорослим і дітям на стаціонарному етапі за напрямами: гінекологія, нейрохірургія, онкогінекологія, онкологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, трансплантологія, урологія, хірургія серця і магістральних судин, щелепно-лицьова хірургія тощо.

З квітня в Україні запускають електронні лікарняні.

Пенсії та надбавки

З квітня буде здійснено одноразову виплату по 1000 гривень пенсіонерам, у яких пенсія не досягає 5 тисяч гривень. Таких пенсіонерів більше 10 млн. Таку ж виплату отримають понад 400 тисяч одержувачів соціальної допомоги. Це особи, які мають інвалідність з дитинства, це діти з інвалідністю та одержувачі соціальних пенсій.

Крім того, уряд проведе індексацію пенсій. При цьому розмір індексації складе 11%.

Як святкувати Великдень

Цього року святкування Великодня буде проходити в режимі карантину, який продовжений до 24 квітня.

У римо-католиків Великдень 12 квітня, а у православних і греко-католиків – 19 квітня.

Раніше Президент Володимир Зеленський поспілкувався з головами українських церков з приводу безпеки святкування Великодня та проведення богослужінь. За підсумками зустрічі він анонсував проект “Великдень вдома”.

У Православній церкві України раніше вже дозволили проводити богослужіння без віруючих у зв’язку з карантином. Під час проведення богослужінь миряни повинні брати участь у спільній молитві, використовуючи можливості віддаленого зв’язку.

Предстоятель Української Греко-Католицької церкви Блаженніший Святослав вже дав поради, як під час пандемії COVID-19 служити страсні та великодні богослужіння.

В УПЦ МП поки не оприлюднили жодних рекомендацій з приводу святкування Великодня. Раніше було рекомендовано обмежити кількість людей у храмі під час богослужінь – не більше 10 осіб одночасно. Крім того, було дозволено проводити сповідь і причастя протягом дня, а богослужіння проводити на відкритому повітрі. Парафіянам із ознаками інфекційних захворювань рекомендовано залишатися вдома.

Онлайн-школа

30 березня Президент України Володимир Зеленський анонсував проєкт “Всеукраїнська школа онлайн”. Так, поки в країні карантин, з 6 квітня для школярів в рамках дистанційного навчання буде транслюватися проєкт “Всеукраїнська школа онлайн”.

“Сезон тиші” в природі

В Україні з 1 квітня починається “сезон тиші”. Це час, коли в лісах та інших природних зонах заборонені будь-які дії, які створюють шум.

“Сезон тиші” згідно зі статтею 39 закону України “Про тваринний світ” необхідний для відтворення популяції лісових звірів і птахів.

Що заборонено:

санітарна рубка лісу;

стрілянина;

вибухові роботи;

феєрверки;

проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах;

використання моторних маломірних суден.

Протривати “сезон тиші” до 15 червня.

Коли буде кінець карантину?

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що карантин може бути скасований у другій половині травня. Словами, країна почне повертатися до нормального життя не раніше 15 травня.

Нагадаємо, що 25 березня Кабінет Міністрів України прийняв рішення ввести режим надзвичайної ситуації по всій території країни на 30 днів і продовжити карантин до 24 квітня.