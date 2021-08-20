Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Стенд із Прапором Незалежності України урочисто відкрили на площі Конституції перед будівлею ВР з нагоди 30-ї річниці незалежності.
Цей захід було присвячено події, що відбулася у Верховній Раді 30 років тому, а саме 24 серпня 1991 року. Тоді український парламент ухвалив Акт проголошення незалежності України, а група народних депутатів внесла Прапор Незалежності до зали пленарних засідань.
Серед депутатів були В’ячеслав Чорновіл, Іван Заєць, Ярослав Кендзьор, Ігор Деркач, Володимир Крижанівський, Микола Поровський та інші.
З нагоди 10-ї річниці незалежності нашої країни цей прапор був розміщений як історична реліквія у вітрині центрального фойє ВР.
А 2017 року стяг (розміром 4х8 метрів) перенесли на постійне зберігання до почесного порталу Прапора Незалежності України в адміністративному будинку ВР.
Сьогодні ж стенд із прапором було встановлено на площі Конституції перед парламентом.
На початку церемонії прокрокувала почесна варта та пролунав Гімн України.
Окрім спікера ВР Дмитра Разумкова та народних депутатів, у церемонії взяли участь діти з різних регіонів України, які відпочивають у МДЦ “Артек”, що на Київщині.
Варто зауважити, що під час урочистих засідань з нагоди державних свят Прапор Незалежності України зазвичай вносять до зали пленарних засідань ВР народні депутати, які були учасниками прийняття Акта проголошення незалежності.
Цього року з нагоди 30-річчя незалежності України цю місію здійснять переможці конкурсу дитячих відеоробіт “Незалежність моєї країни”.
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- 24 серпня з нагоди 30-річчя Незалежності України в центрі Києва на НСК “Олімпійському” відбудеться урочистий концерт “Незалежність у нашій ДНК. День Незалежності країни”. На сцені з’явиться понад 30 виконавців і гуртів, серед яких співаки Олег Винник, MONATIK, Оля Полякова та інші.
- Про те, хто виступатиме 24 серпня, та чому це концерт “із присмаком зради”, можна прочитати в матеріалі #Букв.
- На концерт, присвячений Дню Незалежності, квитки продає фірма, за якою тягнуться скандали та звинувачення в шахрайстві. Детальніше про це – у матеріалі #Букв.