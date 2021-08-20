Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Стенд із Прапором Незалежності України урочисто відкрили на площі Конституції перед будівлею ВР з нагоди 30-ї річниці незалежності.

Цей захід було присвячено події, що відбулася у Верховній Раді 30 років тому, а саме 24 серпня 1991 року. Тоді український парламент ухвалив Акт проголошення незалежності України, а група народних депутатів внесла Прапор Незалежності до зали пленарних засідань.

Серед депутатів були В’ячеслав Чорновіл, Іван Заєць, Ярослав Кендзьор, Ігор Деркач, Володимир Крижанівський, Микола Поровський та інші.

Фото: jnsm.com.ua

З нагоди 10-ї річниці незалежності нашої країни цей прапор був розміщений як історична реліквія у вітрині центрального фойє ВР.

А 2017 року стяг (розміром 4х8 метрів) перенесли на постійне зберігання до почесного порталу Прапора Незалежності України в адміністративному будинку ВР.

Сьогодні ж стенд із прапором було встановлено на площі Конституції перед парламентом.

На початку церемонії прокрокувала почесна варта та пролунав Гімн України.

Верховна Рада 20 серпня 2021

Верховна Рада 20 серпня 2021

Верховна Рада 20 серпня 2021

Окрім спікера ВР Дмитра Разумкова та народних депутатів, у церемонії взяли участь діти з різних регіонів України, які відпочивають у МДЦ “Артек”, що на Київщині.

Варто зауважити, що під час урочистих засідань з нагоди державних свят Прапор Незалежності України зазвичай вносять до зали пленарних засідань ВР народні депутати, які були учасниками прийняття Акта проголошення незалежності.

Цього року з нагоди 30-річчя незалежності України цю місію здійснять переможці конкурсу дитячих відеоробіт “Незалежність моєї країни”.

Верховна Рада 20 серпня 2021

Верховна Рада 20 серпня 2021

Верховна Рада 20 серпня 2021

Верховна Рада 20 серпня 2021

Верховна Рада 20 серпня 2021

Верховна Рада 20 серпня 2021

Верховна Рада 20 серпня 2021

Верховна Рада 20 серпня 2021

Верховна Рада 20 серпня 2021

Верховна Рада 20 серпня 2021

Верховна Рада 20 серпня 2021

Верховна Рада 20 серпня 2021

Верховна Рада 20 серпня 2021

Верховна Рада 20 серпня 2021

Фото: #Букви

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