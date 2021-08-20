У п'ятницю, 20 серпня, перед будівлею Верховної Ради в центрі Києва вперше було виставлено прапор України, внесений до зали засідань парламенту 30 років тому, під час прийняття Акта незалежності нашої країни.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Стенд із Прапором Незалежності України урочисто відкрили на площі Конституції перед будівлею ВР з нагоди 30-ї річниці незалежності.

Цей захід було присвячено події, що відбулася у Верховній Раді 30 років тому, а саме 24 серпня 1991 року. Тоді український парламент ухвалив Акт проголошення незалежності України, а група народних депутатів внесла Прапор Незалежності до зали пленарних засідань.

Серед депутатів були В’ячеслав Чорновіл, Іван Заєць, Ярослав Кендзьор, Ігор Деркач, Володимир Крижанівський, Микола Поровський та інші.

З нагоди 10-ї річниці незалежності нашої країни цей прапор був розміщений як історична реліквія у вітрині центрального фойє ВР.

А 2017 року стяг (розміром 4х8 метрів) перенесли на постійне зберігання до почесного порталу Прапора Незалежності України в адміністративному будинку ВР.

Сьогодні ж стенд із прапором було встановлено на площі Конституції перед парламентом.

На початку церемонії прокрокувала почесна варта та пролунав Гімн України.

Окрім спікера ВР Дмитра Разумкова та народних депутатів, у церемонії взяли участь діти з різних регіонів України, які відпочивають у МДЦ “Артек”, що на Київщині.

Варто зауважити, що під час урочистих засідань з нагоди державних свят Прапор Незалежності України зазвичай вносять до зали пленарних засідань ВР народні депутати, які були учасниками прийняття Акта проголошення незалежності.

Цього року з нагоди 30-річчя незалежності України цю місію здійснять переможці конкурсу дитячих відеоробіт “Незалежність моєї країни”.