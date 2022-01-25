Про це йдеться на сторінці Володимира Зеленського в Instagram.
На своїй сторінці у соцмережі президент опублікував запис відеозвернення за підсумками засідання Ради національної безпеки та оборони (РНБО) від 24 січня 2022 року.
У зверненні Володимир Зеленський наголосив, що ситуація на україно-російському кордоні під контролем, на що один з користувачів Instagram відреагував коментарем про можливість окупації Харкова.
“Харків має надію. Харків – це Україна і не хоче бути окупованим Росією”, – написав користувач з ніком strelnickoff.
Саме цей коментар президент України не залишив без уваги, відповівши, що Харків ніколи не буде окупований Росією.
“І не буде ніколи окупований! Ніколи!!! Бо Харків – наше місто з нашими крутими людьми”, – зазначив Володимир Зеленський.
Як відомо, нещодавно в інтерв’ю The Washington Post президент Зеленський допустив, що Росія спробує окупувати Харків.
- Нагадаємо, що мер Харкова Ігор Терехов запевнив, що Харків – це Україна, і Росії його окупувати не дозволять.
- Також ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков звернувся до президента України Володимира Зеленського після припущення, що Росія спробує окупувати Харків. Він наголосив, що “це не серіал та не спектакль”, попросивши президента бути обережнішим зі словами.
- Раніше повідомлялось, як соцмережі відреагували на заяву Зеленського про можливу окупацію Харкова.
- Окрім цього житель Харкова заявив, що у випадку вторгнення Росії візьме рушницю та піде воювати.