Ще нещодавно президент України Володимир Зеленський допускав, що Харків може опинитись під російською окупацією. Проте, вже через декілька днів глава держави почав заперечувати свої ж слова.

Про це йдеться на сторінці Володимира Зеленського в Instagram.

На своїй сторінці у соцмережі президент опублікував запис відеозвернення за підсумками засідання Ради національної безпеки та оборони (РНБО) від 24 січня 2022 року.

У зверненні Володимир Зеленський наголосив, що ситуація на україно-російському кордоні під контролем, на що один з користувачів Instagram відреагував коментарем про можливість окупації Харкова.

“Харків має надію. Харків – це Україна і не хоче бути окупованим Росією”, – написав користувач з ніком strelnickoff.

Саме цей коментар президент України не залишив без уваги, відповівши, що Харків ніколи не буде окупований Росією.

“І не буде ніколи окупований! Ніколи!!! Бо Харків – наше місто з нашими крутими людьми”, – зазначив Володимир Зеленський.

Як відомо, нещодавно в інтерв’ю The Washington Post президент Зеленський допустив, що Росія спробує окупувати Харків.