Переговори щодо угоди за посередництва ООН, яка дозволить продовжити безпечний експорт українського зерна через Чорне море, заплановано на 3 травня. У перемовинах візьмуть участь усі сторони.

Про це інформує Reuters.

“Переговори заплановано на завтра. Всі сторони… сподіваюся, будуть результати”, – повідомило джерело Reuters на умовах анонімності.

Угода, укладена за посередництва Організації Об’єднаних Націй і Туреччини в липні минулого року, дозволяє безпечно експортувати зерно з українських чорноморських портів після повномасштабного вторгнення РФ.

Своєю чергою, Росія дала зрозуміти, що не дозволить продовжити угоду після 18 травня, оскільки не було виконано низку вимог щодо сприяння експорту її власного зерна та добрив.

Нагадаємо, що 23 квітня заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що РФ може вийти із “зернової угоди” у разі, якщо група G7 запровадить майже повну заборону експорту до країни.

Медведєв поскаржився та висловив переконання, що, на його думку, ідея тотальної заборони експорту товарів до РФ “за умовчанням прекрасна тим, що передбачає також зустрічне скорочення імпорту товарів” за найбільш чутливими для G7 категоріями.

Крім того, Дмитро Медведєв почав погрожувати, що у разі введення таких обмежень, для європейських країн нібито “скінчиться зернова угода і багато іншого, чого вони потребують”.

Зауважимо, що деякі з ключових союзників України, зокрема Сполучені Штати Америки, розглядають можливість майже повної заборони експорту до Росії.

Підхід, який обговорюється, докорінно змінить теперішній режим санкцій – в такому випадку весь експорт буде заборонено, а існуватимуть лише окремі винятки. Зараз же весь експорт дозволено, якщо він не підпадає під санкції.

Тож якщо лідери G7 підтримають цей крок на саміті, необхідно буде узгодити винятки.

Зокрема, як свідчать дані Trade Data Monitor, Німеччина, Італія та Польща залишаються трьома найбільшими європейськими експортерами товарів до Росії. Серед товарів G7, які можуть найбільше постраждати від санкцій – автомобілі, шоколад, пиво, взуття, квіти та косметика, а також немедичні та несільськогосподарські товари.