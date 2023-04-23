23 квітня заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що РФ може вийти з зернової угоди у разі, якщо група G7 запровадить майже повну заборону експорту до країни.

Про це Медведєв написав у Telegram.

Так, колишній президент РФ поскаржився та висловив переконання, що, на його думку, ідея тотальної заборони експорту товарів до РФ “за умовчанням прекрасна тим, що передбачає також зустрічне скорочення імпорту товарів” за найбільш чутливими для G7 категоріями

Медведєв почав погрожувати, що у разі введення таких обмежень, для європейських країн нібито “скінчиться зернова угода і багато іншого, в чому вони потребують”.

Зауважимо, деякі з ключових союзників України, зокрема Сполучені Штати Америки, розглядають можливість майже повної заборони експорту до Росії.

Підхід, який обговорюється, докорінно змінить теперішній режим санкцій – в такому випадку весь експорт буде заборонено, а існуватимуть лише окремі винятки. Зараз же весь експорт дозволено, якщо він не підпадає під санкції.

Тож якщо лідери G7 підтримають цей крок на саміті, необхідно буде узгодити винятки.

Зокрема, як свідчать дані Trade Data Monitor, Німеччина, Італія та Польща залишаються трьома найбільшими європейськими експортерами товарів до Росії. Серед товарів G7, які можуть найбільше постраждати від санкцій – автомобілі, шоколад, пиво, взуття, квіти та косметика, а також немедичні та несільськогосподарські товари.

Окрім цього, в Євросоюзі розглядають питання заборони транзиту багатьох товарів через РФ. Ідею пояснюють як прагнення посилити дотримання вже запроваджених санкцій.