«Зернова ініціатива»: Росія знову заблокувала роботу коридору

У середу, 26 квітня, "чорноморський зерновий коридор" знову було зупинено російською стороною.

Про це інформує пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

Повідомляється, що 25 квітня у Спільному Координаційному Центрі (м. Стамбул) представники Росії відмовились погоджувати рух суден до/з морських портів України по гуманітарному коридору, що діє в межах “чорноморської ініціативи” з питань експорту зерна та пов’язаних продовольчих вантажів морським шляхом.

Внаслідок цього 26 квітня 4 судна, в тому числі судно AKDENIZ-M, яке зафрахтоване Всесвітньою Продовольчою Програмою ООН для доставки пшениці до Ефіопії, не змогли покинути порти Чорноморськ, Одеса та Південний і вимушені були чекати на погодження їх проходу додатковий час. Також одне судно чекає на прохід до порту Одеси в районі Суліни.

Крім того, з ранку 26 квітня мережею Інтернет стала поширюватись неправдива інформація щодо начебто заборони Військово-морськими силами Збройних сил України руху торговельних суден в рамках зернової ініціативи з/до портів Великої Одеси. Така інформація абсолютно не відповідає дійсності.

У пресслужбі наголосили, що Україна неухильно виконує всі покладені на неї в межах “чорноморської зернової ініціативи” зобов’язання і покладає максимум зусиль для підтримання та розширення експорту зерна та пов’язаних продовольчих вантажів морським шляхом в інтересах держави.

Нагадаємо, що через дії Російської Федерації “зернова угода”, яка передбачає експорт українського зерна через Чорне море, перебуває в “критичній ситуації”.

Варто зазначити, що міністри країн G7 наполягають на продовженні та розширенні “зернової угоди”, яка передбачає експорт українського зерна акваторією Чорного моря.

Довідково. За даними ООН, зерновим коридором з українських портів станом на 25 квітня відправлено 28,9 млн тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи, у тому числі кукурудзи — 14,5 млн тонн, пшениці — 7,9 млн тонн, соняшникової олії — 1,5 млн тонн.