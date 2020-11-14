Офіс президента України Володимира Зеленського поширив у соціальних мережах повідомлення про "двопалатну" підтримку США. Хоча правильно називати її "двопартійною".

Про це повідомляють #Букви.

Так, пресслужба ОПУ процитувала сьогоднішню заяву Володимира Зеленського, яку він озвучив в своєму новому “влозі із самоізоляції”.

Глава держави повідомив, що нашу країну “намагалися втягнути у внутрішні справи” Сполучених Штатів Америки, однак це не вдалося зробити. У зв’язку з цим Зеленський зазначив, що “Україна гідно пройшла цей шлях і, незважаючи ні на що, зберегла незмінну, двопалатну підтримку США”.

Глава держави вжив саме слово “двопалатна”. Дану цитату поширив Офіс президента на своєму офіційному сайті, а також у соціальних мережах. Через деякий час у пресслужбі ОПУ, мабуть, усвідомили помилку, видалили попередні пости в соцмережах і опублікували нові з “двопартійною” підтримкою.

Наприклад, у Twitter пост про “двопалатну” підтримку був опублікований о 19:46. Згодом його видалили і опублікували новий, виправлений, о 21:31.

У Facebook також вже опубліковано виправлений пост.

Водночас заяву про “двопалатну” підтримку США ще недавно можна було побачити в офіційному Telegram-акаунті ОПУ. Публікацію вже також виправили.

У кеші Google можна знайти початкову публікацію цієї новини на сайті ОПУ. Там було написано про “двопалатну” підтримку США.

Тепер же слово “двопалатна” зникло з публікації.

Раніше президент України Володимир Зеленський неправильно написав назву Канади, звертаючись до канадського прем’єр-міністра Джастіна Трюдо: замість “Canada” було написано “Canadia”.