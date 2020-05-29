Про це повідомили в прес-службі поліції Київської області.

Як повідомлялося раніше, в Броварах сьогодні вранці сталася масштабна перестрілка. За попередньою версією поліції, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.

О 15 годині в прес-службі главку поінформували про те, що за фактом стрілянини в Броварах розпочато три кримінальних провадження.

“Слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство), ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами), ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України”, — йшлося у повідомленні.

Пізніше стало відомо, що дії учасників додатково були кваліфіковані як замах на вбивство двох та більше осіб.