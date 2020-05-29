Про це повідомили в прес-службі поліції Київської області.
Як повідомлялося раніше, в Броварах сьогодні вранці сталася масштабна перестрілка. За попередньою версією поліції, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.
О 15 годині в прес-службі главку поінформували про те, що за фактом стрілянини в Броварах розпочато три кримінальних провадження.
“Слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство), ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами), ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України”, — йшлося у повідомленні.
Пізніше стало відомо, що дії учасників додатково були кваліфіковані як замах на вбивство двох та більше осіб.
“Дії учасників перестрілки додатково кваліфіковано як замах на вбивство двох і більше осіб. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 15, ч. 2 ст. 115 (Замах на умисне вбивство двох і більше осіб) Кримінального кодексу України”, — зазначили в поліції.
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