Амбасадорка ФРН в Україні Анка Фельдхузен заявила, що першу систему ППО IRIS-T Німеччина спорядить Києву вже у жовтні.

Про це пані посол зазначила інтерв’ю “Європейській правді”.

Друга система надійде до України до кінця поточного року, а ще дві – на початку наступного.

За словами Фельдхузен, наразі обіцяні Берліном системи ППО знаходяться на стадії виробництва. Амбасадорка наголосила, що затримки постачання пов’язані не з політичними рішеннями, а зі специфікою виробництва IRIS-T.

Контракт із компанією Diehl Defence на закупівлю зенітно-ракетної системи IRIS-T SL уклали в червні 2022 року. Угоду фінансує німецький уряд.

Нещодавно Німеччина надала Україні шість зенітних установок “Gepard”. Також німці надали українській армії шість тисяч боєприпасів для цих установок та три тисячі снарядів калібру 155-мм.

Водночас федеральний уряд планує надати чотири самохідні гаубиці з боєкомплектом, дві реактивні системи залпового вогню MARS II з боєприпасами, 50 автомобілів MRAP DINGO та “зимовий пакет”, до якого входить термобілизна, генератори, намети та харчування.

Довідка. IRIS-T SLM — зенітний ракетний комплекс середнього радіуса дії розробки німецької компанії Diehl Defence. Призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів, крилатих та балістичних ракет. Комплекс має оглядову РЛС на 360 градусів, здатен вести одночасний обстріл декількох цілей за будь-яких погодних умов. Також комплекс може під’єднувати додаткові пускові установки залежно від потреб. У стандартній комплектації – РЛС, пункт управління та пускові установки разом із ракетами здатні уражати цілі на відстані до 40 км.