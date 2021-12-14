У перший же день тестування програми "єПідтримка", яка необхідна для отримання 1000 гривень вакцинованим українцям, додаток "Дія" не витримав навантаження. Внаслідок чого у деяких користувачів сертифікати вакцинації та інші послуги взагалі зникли з застосунка.

Про це повідомляють #Букви.

Численні скарги на роботу “Дії” в понеділок 13 грудня українці розміщували у соцмережах.

Як пишуть у соцмережах, проблеми переважно виникли у користувачів після ідентифікації особи та підтвердження згоди для передачі даних з ЄСОЗ у додатку. Завантажені документи, зокрема сертифікати про вакцинацію, одужання або негативний ПЛР-тест, просто зникли.

У Міністерстві цифрової інформації назвали це технічним збоєм.

На ранок 14 грудня “Дія” працює у звичному режимі.

Рішення видавати українцям по тисячі гривень за щеплення президент оголосив місяць тому. Верховна Рада виділила на це 8 млрд гривень, а уряд затвердив всі деталі процедури. Таким чином влада сподівається стимулювати вакцинацію в Україні.

Спочатку передбачалось, що гроші можна буде витратити на постраждалі від пандемії креативні індустрії та транспорт.

Крім того, до програми президента з виплат тисячі гривень вакцинованим українцям включили опцію купівлі книг. Зокрема, він зазначив, що соціальна основа програми має бути ще ширшою.

13 грудня стало відомо, що кошти, які виплачуються повністю вакцинованим проти коронавірусу в межах програми “єПідтримка”, люди віком 60+ зможуть витратити на соціальні потреби, зокрема на придбання ліків.