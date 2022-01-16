П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час брифінгу у Варшаві запросив журналістку державного телеканалу "Рада" висвітлювати засідання суду, яке відбудеться 17 січня у Києві.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на стрім Петра Порошенка.

Вже після завершення брифінгу п’ятого президента журналістка державного телеканалу “Рада” почала ставити йому запитання. Петро Порошенко відповів:

“Я чекаю вас на засіданні суду. Ви у нас за рахунок бюджетних коштів фінансуєтеся”, – наголосив політик.

Уже виходячи, Петро Порошенко сказав, що на запитання там [у Варшаві] відповідати журналістці не буде. Через мить політик запитав у представниці “Ради”, чи це з бюджетного кошту їй оплатили відрядження у столицю Польщі. Журналістка не відповіла.