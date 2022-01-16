Про це повідомляють #Букви з посиланням на стрім Петра Порошенка.
Вже після завершення брифінгу п’ятого президента журналістка державного телеканалу “Рада” почала ставити йому запитання. Петро Порошенко відповів:
“Я чекаю вас на засіданні суду. Ви у нас за рахунок бюджетних коштів фінансуєтеся”, – наголосив політик.
Уже виходячи, Петро Порошенко сказав, що на запитання там [у Варшаві] відповідати журналістці не буде. Через мить політик запитав у представниці “Ради”, чи це з бюджетного кошту їй оплатили відрядження у столицю Польщі. Журналістка не відповіла.
- Нагадаємо, народна депутатка України партії “Європейська солідарність” Ірина Геращенко під час виступу у Верховній Раді заявила, що Кабінет Міністрів вночі “перекинув” додаткові 13 млн грн на фінансування державного каналу “Рада”.
- П’ятий президент Україні, лідер фракції “Європейська Солідарність” Петро Порошенко потрапив до ефіру каналу Рада – і висловив свою думку стосовно оновлення каналу на 320 млн гривень коштів платників податків.
- У грудні на порталі “ProZorro” було опубліковано оголошення про закупівлі послуг з розроблення творчої концепції програм телеканалу “Рада” та розроблення творчої концепції дизайну студії телеканалу. Сумарно на це виділено понад 15 млн гривень з бюджету.
- 9 січня в етері телеканалу “Рада” експертка Інна Силантьєва, дружина екснардепа від “Радикальної партії Олега Ляшка” Дениса Силантьєва назвала протестувальників у Казахстані “навченими терористами”.
- 11 січня телеканал “Рада” “поховав” спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука – він відповів каналу.