Народна депутатка України партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко під час виступу у Верховній Раді заявила, що Кабінет Міністрів вночі "перекинув" додаткові 13 млн грн на фінансування державного каналу "Рада".

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Видання “Детектор Медіа” зацитувало виступ Ірини Геращенко з трибуни Ради, де нардепка зверталася до колег у сесійній залі стосовно телеканалу:

“Чи знаєте ви, що вчора вночі Кабінет міністрів перекинув 13 млн грн із законодавчої діяльності Верховної Ради України, а це наша головна робота, на телеканал “Рада”? Ви за це голосували?” – запитала Ірина Геращенко.

Нагадаємо, що оновлений телеканал “Рада” веде мовлення з 15 грудня. Над цим оновленням працюватиме політтехнолог Володимир Петров, який наразі є підозрюваним за чотирма статтями Кримінального кодексу України (свідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, порушення недоторканності житла, порушення недоторканності приватного життя, втручання в діяльність працівника правоохоронного органу).

Про роботу Петрова на телеканалі стало відомо завдяки відеоролику, знятому у стінах парламенту за його участі. Там були й журналісти каналу. Однак, згодом пресслужба телеканалу “Рада” заявила, що не причетна до знімання ролика з політтехнологом Петровим. Переважна більшість коментаторів висловили недовіру до написаного.

Згодом цей же Петров таки з’явився в етері “Ради” – і на це зреагувала Ірина Геращенко. Вона наголосила, що перший же день роботи оновленого телеканалу почався з брехні.

Ірина Геращенко навела моніторинг програм і людей в етері “Ради” та зауважила, що опозиційних нардепів майже не допускають – лише нардепа від “ЄС” Володимира Ар’єва “після грандіозного скандалу”. Парламентарка також зауважила, що з етеру зникла вся соціальна реклама про військових, усиновлення дітей тощо. Як можна побачити, найбільше етерного часу на каналі мали представники партії “Слуга народу”.

Ірина Геращенко також зауважила, що колектив каналу “Рада”, який працював до оновлення, повністю звільнили.

“І завели людей, які ніде не в штаті, але вже бігають у фірмових костюмчиках, і мало розуміються в тому, чим ще займається парламент”, – заявила нардепка.

Сьогодні п’ятий президент України, лідер фракції “Європейської Солідарності” Петро Порошенко потрапив в етер каналу “Рада” і висловив свою думку стосовно оновлення каналу на 320 млн гривень коштом платників податків.

Також на порталі “ProZorro” опубліковано оголошення про закупівлі послуг з розроблення творчої концепції програм телеканалу “Рада” та розроблення творчої концепції дизайну студії телеканалу. Сумарно на це виділено понад 15 млн гривень з бюджету.