Джерело: “Європейська солідарність”
Як повідомляється, вартість цієї партії техніки склала 15 млн грн.
“5 різних режимів, інфрачервоне освітлення, можливість запису відео — усе, щоб бачити в пітьмі. Бо Збройні Сили знають, що найтемніша ніч перед світанком і в цю ніч — теплаки зіграють свою роль”, – розповів п’ятий президент.
“Чим більше тепловізорів на фронті – тим більше буде “хороших двохсотих русскіх”, – відзначив Порошенко.
Нагадаємо, що Петро Порошенко спільно з волонтерами ГО “Справа Громад” везе на східний фронт чергову партію техніки, необхідної в умовах наступальних дій. Йдеться про ремонтні майстерні – ПАРМи, які дозволяють швидко полагодити хоч танк, хоч БМП.
Крім того, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко у десантний підрозділ передав тягач Foden та майстерню мобільного шиномонтажу.
- Лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко спільно з волонтерами ГО “Справа Громад” підготували нову партію допомоги для ЗСУ. Серед техніки зокрема вантажівки DAF, автомайстерні, лазні, мобільний шиномонтаж, а також центр управління БПЛА Poseidon.
- Глава партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко передав п’ять вантажівок DAF із мобільними лазнями 95-ій бригаді, тоді як 25-ій спорядили ще одну лазню та великий автобус для перевезення особового складу з навчальних центрів.
- Народний депутат України Петро Порошенко з командою волонтерів ГО “Справа Громад” доставили у Херсон велику партію гуманітарної допомоги.