Лідер фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко придбав для підрозділів Збройних Сил півтисячі тепловізорів, які найближчим часом передадуть на фронт.

Джерело: “Європейська солідарність”

Як повідомляється, вартість цієї партії техніки склала 15 млн грн.

“5 різних режимів, інфрачервоне освітлення, можливість запису відео — усе, щоб бачити в пітьмі. Бо Збройні Сили знають, що найтемніша ніч перед світанком і в цю ніч — теплаки зіграють свою роль”, – розповів п’ятий президент.

“Чим більше тепловізорів на фронті – тим більше буде “хороших двохсотих русскіх”, – відзначив Порошенко.

Нагадаємо, що Петро Порошенко спільно з волонтерами ГО “Справа Громад” везе на східний фронт чергову партію техніки, необхідної в умовах наступальних дій. Йдеться про ремонтні майстерні – ПАРМи, які дозволяють швидко полагодити хоч танк, хоч БМП.

Крім того, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко у десантний підрозділ передав тягач Foden та майстерню мобільного шиномонтажу.