«Підкилимні ігри»: Степанов заявив, що «ніяких заяв не писав» (відео)

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов переконаний, що його звільняють через боротьбу за високі зарплати для медиків.

Про це він сказав у відеозверненні.

Степанов заявив, що не писав заяви на звільнення, “бо несе відповідальність перед людьми”. Він зізнався, що між ним та колегами раніше виникали суперечки через його погляди на реформу системи охорони здоров’я.

“Поки підкилимні ігри стосувалися мене особисто, я не зважав. Однак події останніх днів змушують мене висловити свою позицію… Заплющувати очі на те, як роками політичними силами з низьким рейтингом знищується медична система і лікарів знову намагаються загнати у стійло, я не буду”, — сказав Степанов.

Він переконаний, що звільняють його через боротьбу за високі зарплати для медиків.

“Моя боротьба за високі зарплати і соціальні гарантії медиків йшла супроти їхньої ідеології лікаря-кріпака, який перебуває у повній залежності від медичних бюрократів… Моя формула, в якій за пацієнтами ходить здоров’я, а не гроші, не відповідала їхньому уявленню марнотратства. А мої рішення лікувати українців в Україні — їхній звичці до самозбагачення та паразитування”, — переконаний Степанов.