США намагаються стримати наслідки витоку секретних даних Пентагону – FT

Про це сповіщає Financial Times.
Міністерство юстиції США розпочало власне розслідування щодо можливого “зливу” в соціальні мережі секретних документів Пентагону, що містять інформацію про допомогу Україні з боку Сполучених Штатів.
За словами прес-секретаря Пентагону Сабріни Сінгх, розпочато міжвідомчу роботу, зосереджену на оцінці впливу копій цих документів на національну безпеку США та їх союзників і партнерів.
Наголошено, що витік виявився найбільш суттєвим з часів оприлюднення Едвардом Сноуденом цілої низки секретних документів про діяльність розвідки США десять років тому. Офіційні особи заявили, що “злиті” дані – здебільшого автентичні та охоплюють низку тем, які безпосередньо стосуються повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Також додається, що, окрім війни в Україні, згадуються також Китай, Іран, Південна Корея та Ізраїль. Документи націлені продемонструвати, що і Росія, і Україна стикаються з невдачами у навчанні та оснащенні військ.
Як повідомляється, документи підтверджують те, що американська розвідка на найвищому рівні проникла в російські військові відомства і може отримувати інформацію стосовно щоденних рішень по Україні.
Відтак, секретні документи Пентагону, які просочилися в соціальні мережі, розкривають уявлення про військовий потенціал України: розміри батальйонів, тренування з передовим озброєнням та розміщення важких бойових танків, зокрема танків Leopard 2.
Крім того, у документах міститься інформація про недоліки української армії. Відтак, у матеріалі описується, як в України незабаром можуть закінчитися боєприпаси для протиповітряних ракетних систем радянської епохи.
- У Twitter і Telegram з’явилися секретні документи з детальним описом секретних планів США і НАТО щодо майбутнього контрнаступу України. Пентагон вже розпочав розслідування витоку документів.
- За інформацією ЗМІ, у таємних документах США, які нещодавно були “злиті” у соцмережі, мовилось зокрема про те, що Єгипет хотів таємно постачати Росії ракети.
- Військові та розвідувальні дані, які з’явилися в соціальних мережах, містять “низку надсекретних деталей”, що змушує американських посадовців якомога швидше визначити джерело витоку. Деякі офіційні особи США переконані, що організатором “зливу” є хтось зі Сполучених Штатів.
- Відповідно до секретних документів Пентагону, які “злили” в соціальні мережі, американським спецслужбам було відомо про спроби ПВК “Вагнер” купити зброю в Туреччині – країні НАТО.
- Безліч оприлюднених в інтернеті розвідувальних документів Пентагону свідчить, наскільки глибоко Сполучені Штати проникли в служби безпеки та розвідки як Росії, так і свого союзника – України для глибшої оцінки воєнно-політичної ситуації в обох країнах.