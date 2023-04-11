США намагаються стримати наслідки витоку секретних даних Пентагону – FT

Пентагон намагається стримати наслідки оприлюднення надсекретних розвідданих про війну в Україні, а також іншої конфіденційної інформації з Азії та Близького Сходу.

Про це сповіщає Financial Times.

Міністерство юстиції США розпочало власне розслідування щодо можливого “зливу” в соціальні мережі секретних документів Пентагону, що містять інформацію про допомогу Україні з боку Сполучених Штатів.

За словами прес-секретаря Пентагону Сабріни Сінгх, розпочато міжвідомчу роботу, зосереджену на оцінці впливу копій цих документів на національну безпеку США та їх союзників і партнерів.

Наголошено, що витік виявився найбільш суттєвим з часів оприлюднення Едвардом Сноуденом цілої низки секретних документів про діяльність розвідки США десять років тому. Офіційні особи заявили, що “злиті” дані – здебільшого автентичні та охоплюють низку тем, які безпосередньо стосуються повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Також додається, що, окрім війни в Україні, згадуються також Китай, Іран, Південна Корея та Ізраїль. Документи націлені продемонструвати, що і Росія, і Україна стикаються з невдачами у навчанні та оснащенні військ.

Як повідомляється, документи підтверджують те, що американська розвідка на найвищому рівні проникла в російські військові відомства і може отримувати інформацію стосовно щоденних рішень по Україні.

Відтак, секретні документи Пентагону, які просочилися в соціальні мережі, розкривають уявлення про військовий потенціал України: розміри батальйонів, тренування з передовим озброєнням та розміщення важких бойових танків, зокрема танків Leopard 2.

Крім того, у документах міститься інформація про недоліки української армії. Відтак, у матеріалі описується, як в України незабаром можуть закінчитися боєприпаси для протиповітряних ракетних систем радянської епохи.