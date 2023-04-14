Про це повідомляє CNN.
У п’ятницю Тейшейра постав перед судом у Бостоні на тлі звинувачень у несанкціонованому отриманні та передачі інформації про національну оборону. Також йшлося про несанкціоноване вилучення секретної інформації та оборонних матеріалів.
19 квітня суд має обрати йому запобіжний захід. На прохання прокуратури його можуть помістити під варту до початку суду.
Раніше Тейшейру ідентифікували як ймовірного винуватця “зливу” секретних документів. За даними ЗМІ, він адміністрував онлайн-групу, де поширював розвідувальні дані Пентагону.
Нагадаємо, що минулого тижня Міністерство юстиції відкрило офіційне кримінальне розслідування, тоді як Пентагон оцінює шкоду, завдану розголошенням секретної інформації США, яка, можливо, є найбільшим витоком за минулі роки.
- Документи підтверджують те, що американська розвідка на найвищому рівні проникла в російські військові відомства і може отримувати інформацію стосовно щоденних рішень по Україні.
- Фахівці Інституту вивчення війни зауважили, що у Росії до цієї новини поставились з тривогою та страхом.
- Деякі офіційні особи США переконані, що організатором “зливу” є хтось зі Сполучених Штатів. Однак, як заявили офіційні особи США, розслідування перебуває на початковій стадії, і ті, хто його проводять, не виключають варіанта, що за витоком даних стоять “проросійські сили”.
- 13 квітня у матеріалі The Washington Post йшлося, що до витоку секретних документів США таки може бути причетним молодий співробітник військової бази, який опублікував таємні дані, оскільки вважав, що “уряд приховує правду від народу”.