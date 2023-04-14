Про це повідомляє CNN.

У п’ятницю Тейшейра постав перед судом у Бостоні на тлі звинувачень у несанкціонованому отриманні та передачі інформації про національну оборону. Також йшлося про несанкціоноване вилучення секретної інформації та оборонних матеріалів.

19 квітня суд має обрати йому запобіжний захід. На прохання прокуратури його можуть помістити під варту до початку суду.

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Раніше Тейшейру ідентифікували як ймовірного винуватця “зливу” секретних документів. За даними ЗМІ, він адміністрував онлайн-групу, де поширював розвідувальні дані Пентагону.

Нагадаємо, що минулого тижня Міністерство юстиції відкрило офіційне кримінальне розслідування, тоді як Пентагон оцінює шкоду, завдану розголошенням секретної інформації США, яка, можливо, є найбільшим витоком за минулі роки.