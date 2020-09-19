Підозрюваний у нападі на колишнього українського політв'язня Володимира Балуха намагався втекти від поліції перед затриманням.

Про це розповів в ефірі телеканалу “Україна 24” начальник поліції Києва Андрій Крищенко, коментуючи обрання підозрюваному запобіжного заходу.

“Це тяжкий злочин. Особа намагалася втекти, коли до нього прийшли поліцейські, чітко розуміючи зі ЗМІ, чому. Тому прокурор просив, а суд задовольнив (клопотання про запобіжний захід, – ред.), рішення суду я не коментую”, – зазначив Крищенко.

За його словами, є свідчення, що конфлікт між Балухом і зловмисником виник несподівано.

“Це свідчення свідків і самого підозрюваного. Коли ми зможемо поспілкуватися з потерпілим, можливо, буде інша картина”, – розповів Крищенко.

(На відео – з 24:40)

Варто відзначити, що підозрюваного в нападі на Володимира Балуха заарештували на два місяці. Його дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння).

Як відзначали в прокуратурі, підозрюваний повністю визнає свою провину. За його словами, конфлікт із Балухом стався на побутовому ґрунті.

Як повідомляли раніше, колишнього українського політв’язня Володимира Балуха жорстоко побили у Києві в ніч на 8 вересня — рівно за рік після його звільнення.

Його у непритомному стані в столичному Гідропарку знайшла жінка, яка викликала лікарів. Це відбулося лише вранці. Відомо, що у Балуха зламані ключиця і рука, а також важка черепно-мозкова травма. Вдень 8 вересня його прооперували і перевели до відділення реанімації. Стан — тяжкий.