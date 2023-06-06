Глава Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що шокований через підрив росіянами Каховської ГЕС. Він наголосив, що дії російських окупантів є воєнним злочином.

Джерело: Шарль Мішель у Twitter.

“Шокований безпрецедентною атакою дамби Нової Каховки. Знищення цивільної інфраструктури однозначно кваліфікується як воєнний злочин, і ми притягнемо Росію та її ставлеників до відповідальності”, — написав він.

Шарль Мішель додав, що питання підриву дамби порушать на червневому засіданні Євроради. За його словами, блок запропонує більше допомоги затопленим районам.

“Мої думки з усіма родинами в Україні, які постраждали від цієї катастрофи”, — резюмував глава Євроради.