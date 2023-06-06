Джерело: Шарль Мішель у Twitter.
“Шокований безпрецедентною атакою дамби Нової Каховки. Знищення цивільної інфраструктури однозначно кваліфікується як воєнний злочин, і ми притягнемо Росію та її ставлеників до відповідальності”, — написав він.
Шарль Мішель додав, що питання підриву дамби порушать на червневому засіданні Євроради. За його словами, блок запропонує більше допомоги затопленим районам.
“Мої думки з усіма родинами в Україні, які постраждали від цієї катастрофи”, — резюмував глава Євроради.
- Глова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що рівень води стане критичним приблизно через 5 годин (відео було опубліковано о 6:45). Перший евакуаційний потяг вирушить із Херсона вже о 12:00.
- Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів. Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко повідомив, що унаслідок підриву Каховської ГЕС знеструмлено мікрорайон Корабел у Херсоні. Через деякий час з метою безпеки також відімкнуть газопостачання.
- За інформацією Укргідроенерго, російські окупаційні війська повністю зруйнували Каховську ГЕС і відновленню вона не підлягає.
- Російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. Це, зокрема, несе загрозу і для Запорізької АЕС, яка також на даний час окупована російськими загарбниками.
- У соціальних мережах розповсюджують фото та відео з наслідками підриву Каховської ГЕС на Херсонщині.
- Мер Нової Каховки Володимир Коваленко повідомив, що після підриву окупантами Каховської ГЕС у місті почалось затоплення.
- Наслідки підриву Каховської ГЕС можуть мати не тільки національний, а й міждержавний характер. Директор з наукової роботи інституту водних проблем і меліорації Михайло Яцюк зазначив, що дуже важко оцінити наслідки, але вони будуть вимірюватися величезними масштабами.