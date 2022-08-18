За даними Міноборони Туреччини з 1 серпня з українських портів було відвантажено 622 тисячі тонн зерна.

Про це йдеться у повідомленні CNN.

Загалом за 17 днів для перевезення зерна було залучено 43 судна, з яких 25 вийшли з українських портів і 18 прямують до українських портів для відвантаження зерна.

22 липня, у Стамбулі за пропозицією Організації Об’єднаних Націй (ООН) та Турецької Республіки міністри України та Росії підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та харчових продуктів з українських портів. Йдеться про розблокування трьох портів: “Одеса”, “Чорноморськ” та “Південний”.

1 серпня з порту в Одесі вийшло перше судно. Цей крок був здійснений у межах “зернової угоди” і спрямований на розв’язання проблеми продовольчої кризи та голоду у світі.

“Кожне судно, яке виходило або прямувало в українські порти, проходило комплексну перевірку на півночі Стамбула”, – зазначили у Міноборони Туреччини.

Окрім того, 17 серпня ще 3 судна з українським продовольством вирушили із портів “Чорноморськ” та “Одеса”. “Із портів “Чорноморськ” та “Одеса” вирушили 3 судна з українським продовольством – PETREL S з Чорноморська, а також SARA та EFE з Одеського порту. На їх борту понад 33 тис. тонн агропродукції”, – розповіли у Міністерстві інфраструктури України.

Також у відомстві наголосили на тому, що під час реалізації Ініціативи про безпечне транспортування агропродукції вже 24 судна вирушили з українських портів. На їх борту понад 600 тис. тонн агропродукції.