З українського порту виходить перше судно для експорту зерна

Сьогодні, 1 серпня, перше судно для експорту українського зерна виходить з порту в Одесі. Цей крок, здійснений в межах "зернової угоди" спрямований на розв'язання проблеми продовольчої кризи та голоду у світі.

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Туреччини у Twitter.

Перше судно для експорту українського зерна вирушить з українського порту о 8:30 ранку.

Як повідомляло раніше видання CNN Turk, у порт Стамбула перший караван з українським зерном може прибути вже 3 серпня.

Очікується, що перша партія відправиться в країни Африки. ООН припустило, що шлях займе близько півтора місяця.

Раніше речник ООН Фархан Хак зазначив, що сторони договору та ООН щодо експорту українського зерна перебувають у тісному контакті. Спільний координаційний центр щодо втілення угоди став працювати 26 липня.

Перша українка у Палаті представників Конгресу США Вікторія Спартц розкритикувала угоду щодо експорту зерна з України в листі генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу. Вона зазначила, що “зернова угода” є “провальною”. Конгресвумен додала, що ООН зазнала краху, бо провалила основну функцію збереження миру та безпеки у світі.