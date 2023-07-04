Після невдалого збройного заколоту Євгена Пригожина ціни на товари з емблемою його приватної військової компанії "Вагнер" – людським черепом на чорно-червоному тлі – різко зросли.

Джерело: Reuters

За даними потижневої розбивки цін лідера електронної комерції Wildberries, до бунту Пригожина, протягом 18-25 червня, нашивка на одяг із зображенням черепа коштувала 294 рублів, а у період з 25 по 29 червня ціна зросла до 525 рублів ($6).

“У зв’язку з ситуацією в країні покупка була спонтанною”, – залишила коментар одна з покупців, Тетяна.

Водночас ціни на чорну футболку із зображенням найманця “Вагнер” зі скрипкою підскочили з 1 236 рублів до 1 650 рублів ($19).

Один з покупців, Володимир, написав у своєму відгуку про прапор “Вагнер” на Wildberries: “Приватна військова компанія “Вагнер” – найкраща. Успіхів вам, хлопці. Прапор чудовий”.

Своєю чергою, компанії Wildberries і Ozon відмовилися коментувати різке зростання цін на сувенірну продукцію з символікою “Вагнер”.

Також, як відзначили у виданні, маски засновника “Вагнер” Євгена Пригожина продавались у Санкт-Петербурзі, поряд з масками Путіна, лідера Чечні Рамзана Кадирова і ув’язненого опозиційного політика Олексія Навального.

Зауважимо, що медіахолдинг Євгена Пригожина “Патріот Медіа” закриють після спроби заколоту. Одним з найвідомішим виданням був новинний сайт “РИА ФАН”, який дотримувався націоналістичної, прокремлівської редакційної лінії, водночас позитивно висвітлюючи ватажка та його ПВК “Вагнер”.

Раніше російське видання писало, що фабрика тролів Пригожина паралізована вже майже тиждень після спроби заколоту. Тоді припускалося, що у неї та низки медіа зміниться власник, бо найімовірнішим претендентом на ці активи вважали структури Юрія Ковальчука – російського підприємця, основного акціонера і ексголову ради директорів банку “Росія”.